Нур-Султан. 11 ноября. КазТАГ — Контракты на $1,5 млрд подписали на казахстанско-турецком форуме в Стамбуле, передает корреспондент агентства.

«В Стамбуле состоялся казахстанско-турецкий бизнес-форум под председательством премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина и вице-президента Турецкой Республики Фуата Октая. (…) На полях форума подписано 18 документов (четыре соглашения и 14 меморандумов – КазТАГ) о сотрудничестве в сфере АПК и ГМК (агропромышленного и горно-металлургического комплексов – КазТАГ), легкой и химической промышленности, транспорта и инфраструктуры, машиностроения, здравоохранения, туризма, жилищного строительства, обмене опытом в ГЧП, развитии финансового рынка на общую сумму $1,5 млрд», — сообщили в пресс-службе АО «НК «Kazakh Invest» в понедельник.

Как сообщается, в работе форума приняли участие около 100 казахстанских и 500 турецких представителей официальных и деловых кругов обеих стран. Представители казахстанской делегации провели более 200 рабочих встреч и переговоров с потенциальными партнерами на специально отведенных площадках в формате «B2B» и «B2G».

«Наша компания является единым переговорщиком от лица правительства Казахстана при обсуждении перспектив и условий реализации инвестиционных проектов. Сегодня Kazakh Invest совместно с турецкими бизнесменами прорабатывает 16 проектов в приоритетных секторах экономики на более чем $1,6 млрд. Мы готовы оказывать вам помощь по любым вопросам в режиме 24/7», — рассказал председатель правления АО «НК «Kazakh Invest» Бауржан Сартбаев в рамках двусторонних встреч с представителями турецкой стороны.

Отмечается, что по количеству действующих иностранных предприятий в Казахстане Турция занимает второе место – в стране действуют свыше 2,4 тыс. предприятий с участием турецкого капитала.

За I полугодие 2019 года Турция инвестировала в экономику Казахстана более $275 млн, что почти в два раза больше показателя за аналогичный период 2018 года. Всего за годы независимости Казахстана турецкий бизнес инвестировал в экономику республики порядка $4 млрд.