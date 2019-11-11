Нур-Султан. 11 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Заказчика и подрядчика проверят после отключения света в Акорде и на части Левобережья, сообщил руководитель управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Нур-Султана Ернат Базил.

«Последний подрядчик, который в 2007 году был, вынос, переустройство этого переулка (пересечение улиц Сыганак – Акмешит – КазТАГ) делал – заказчиком был LRT (…), генеральным подрядчиком был ТОО «Құлагер». Она выносила около 17-18 кабелей. Из этих переустраивала. Какие-то были изменения внесены. На сегодняшний день нашей комиссией полностью привлечена независимая компания, которая поднимет всю документацию: кто был заказчиком, когда, и, надеюсь, эта компания объективно подойдет со всех сторон и полностью в кратчайшие сроки даст заключение по этому случаю», — сообщил Базил на брифинге в понедельник.

В свою очередь председатель правления АО «Астана – Региональная электросетевая компания» (АО «Астана РЭК») Серик Балкышев добавил, что проведенные работы по переносу кабельных сетей проверит также комиссия.

«LRT проводил работы по переносу кабельных сетей в связи со строительством именно LRT. (…) Сейчас создана комиссия, которая именно все эти моменты будет учитывать и разбираться», — сказал он.

Вместе с тем, отвечая на вопрос корреспондента агентства о том, кто отвечает за то, чтобы правильно уложить кабель, Балкышев сообщил, что этим занимается «Астана РЭК».

«Во-первых, когда производятся подрядные работы, существуют авторский и технический надзор, которые осуществляются. И, соответственно, также наши специалисты тоже выезжают по кабельным сетям и также смотрят правильность выполненных работ. (За это отвечает – КазТАГ) «Астана РЭК», — сказал председатель правления АО «Астана РЭК».

Ранее сообщалось, что Акорда, парламент и правительство почти сутки были без центрального электроснабжения в Нур-Султане. Централизованное электричество в центральном районе Левобережья отключилось после пожара на подстанции, в результате чего в ночь на 10 ноября ряд главных зданий страны перевели на резервное электропитание.

Позднее Токаев поручил правительству создать специальную комиссию во главе с вице-премьером Романом Скляром и при необходимости передать правоохранителям дело об отключении света в Акорде.

В пресс-службе премьер-министра РК позднее сообщили, что проведено первое заседание спецкомиссии, в рамках которого «министерству энергетики поручено оперативно провести экспертизу для определения причин отключения электроэнергии, отмечена необходимость проведения соответствующей ревизии, чтобы в будущем исключить повторения подобных фактов».

По факту аварии департаментом полиции (ДП) Нур-Султана начато досудебное расследование по статье 292 УК РК по факту нарушения правил пожарной безопасности. Досудебное расследование поручено оперативно-следственной группе ДП Нур-Султана. Ход расследования взял на контроль министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

На брифинге в акимате была озвучена предположительная причина отключения электричества в Нур-Султане – короткое замыкание.