МЭ РК прорабатывает доркарту по проектам Хазар и Каламкас-море после ухода NCOC и Shell

Нур-Султан. 11 ноября. КазТАГ – Министерство энергетики Казахстана разрабатывает дорожную карту по проектам Хазар и Каламкас-море после ухода консорциума North Caspian Operating Company (NCOC) и Shell, сообщает пресс-служба МЭ РК.

«В секторе геологоразведки с упрощением регулирования сферы недропользования и созданием преференций для геологоразведки на море активизирована реализация морских проектов. В период до 2025 года ожидаемый объем инвестиций по проектам Исатай, Абай, Женис составит порядка $136 млн. По проектам Хазар и Каламкас-море принято решение о возврате территорий республике, министерством прорабатывается соответствующая дорожная карта по дальнейшей реализации проектов», — сообщил в понедельник руководитель пресс-службы минэнерго Нурлыбек Женисбек.

Напомним, 21 октября ТОО «PSA» сообщило, что NCOC, акционерами которого являются «КазМунайГаз» (16,88% акций), Shell, ExxonMobil, Total и итальянская Eni (по 16,81%), а также китайская CNPC (8,33%) и японская Inpex (7,56%) заявил об отказе от планов освоения месторождения Каламкас-море. При этом Shell также уведомила власти Казахстана о выходе из проекта разработки месторождения Хазар, в котором ей принадлежит 55% акций.

Решение было связано с низкой рентабельностью этих проектов на фоне высоких капитальных затрат. Как пояснили в минэнерго, в декабре 2018 года между Казахстаном и участниками Северо-Каспийского проекта было подписано соглашение в отношении месторождения Каламкас-море, в котором между сторонами была достигнута договоренность о том, что в случае непредставления на утверждение плана освоения до конца октября 2019 года, месторождение Каламкас-море будет добровольно возвращено республике.

Каламкас-Море входит в одну контрактную территорию с месторождением Кашаган, разрабатываемым на условиях соглашения о разделе продукции консорциумом NCOC.

Структура Хазар, входит в контрактную территорию проекта Жемчужины, который на условиях СРП реализует компания Caspi Meruerty Operating Company (CMOC). Помимо Shell (55%), акционерами последней являются «КазМунайГаз» (25%), «Оман Ойл» (20%).

Тогда же в МЭ РК заявили, что «в скором времени должна быть начата процедура по возврату прав недропользования по месторождению Каламкас-море в собственность государства».

«По завершению этого процесса республикой может быть рассмотрен вопрос о привлечении других инвесторов в проект. Новые контракты будут основаны на текущем налоговом законодательстве, а не на условиях соглашения о разделе продукции. С экономической точки зрения это плюс для республики. В случае официального уведомления о выходе из месторождения Хазар от всех участников проекта, аналогичная процедура возврата в госсобственность будет произведена и в отношении данного участка. При этом, затраты в реализацию проекта осуществленные действующими акционерами являются невозмещаемыми. Компания Shell на данный момент инвестировала в реализацию проекта Хазар порядка $900 млн в виде геолого-разведочных и сейсмических работ, бурении оценочных скважин и все это будет передано республике на безвозмездной основе», — отметили тогда в минэнерго.