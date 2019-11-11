Алматы. 11 ноября. КазТАГ — Некоторые виды тенговых купюр образца 2006 года выйдут из оборота в октябре 2020 года, передает корреспондент агентства.

«3 октября 2020 года (включительно – КазТАГ) завершается трехлетний период приема и обмена банкнот номиналов Т2 тыс., Т5 тыс. и Т10 тыс. образца 2006 года территориальными филиалами Национального банка (НБ) РК. Прием банкнот номиналов Т2 тыс., Т5 тыс. и Т10 тыс. образца 2006 года от физических и юридических лиц и их замена на действующие денежные знаки национальной валюты осуществляется территориальными филиалами НБ РК после подтверждения подлинности банкнот, без комиссии и ограничения по сумме», — говорится в сообщении Нацбанка, распространенном в понедельник.

Напомним, 3 октября 2016 года обращение банкнот номиналом Т2 тыс., Т5 тыс., Т10 тыс. образца 2006 года завершилось в Казахстане.

3 октября 2017 года закончился период обмена банками второго уровня (БВУ) вышедших из обращения в Казахстане банкнот номиналом Т2 тыс., Т5 тыс., Т10 тыс. образца 2006 года. При этом сообщалось, что данные банкноты будут приниматься для обмена всеми филиалами Национального банка (НБ) РК в течение трех лет – до 3 октября 2020 года без взимания комиссии или платы за обмен.