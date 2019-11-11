В Казахстане легализация самозанятых таксистов возможна через ЕСП

Алматы. 11 ноября. КазТАГ – Владимир Радионов. В Казахстане легализация самозанятых таксистов возможна через уплату ими единого совокупного платежа (ЕСП), считает директор Республиканского центра помощи предпринимателям (РЦПП) Дмитрий Казанцев.

«Я уже задавал вопрос: зачем им (таксистам – КазТАГ) открывать ИП и устанавливать кассовые аппараты? Ведь для них есть шикарная альтернатива – единый совокупный платеж. Но, к сожалению, они не могут им пользоваться, так как в законе о перевозках есть пункт, который гласит, что частным извозом могут заниматься только ИП и ТОО», — пишет Казанцев в открытом письме в адрес президента РК Касым-Жомарта Токаева и руководства национальной палаты предпринимателей «Атамекен» в понедельник.

По словам автора письма, в закон надо добавить только один пункт, чтобы плательщики ЕСП также смогли заниматься частным извозом – и сразу же решится проблема десятков тысяч таксистов.

«Мы об этом говорим год, чтобы внести всего одно предложение и помочь узакониться тем, кто хочет легально работать, но не готов покупать кассовые аппараты», — подчеркивает Казанцев.

Также он предлагает, чтобы услуги оператора фискальных данных оплачивали не предприниматели, а государство.

«Все предприниматели Казахстана до 1 января 2020 года обязаны перейти на онлайн кассовые аппараты. Используя такие аппараты, предприниматели оплачивают Т1,5 тыс. ежемесячно оператору фискальных данных. Непонятно, почему бизнес должен за это платить? Ведь передача данных с контрольно-кассовых машин (ККМ) в налоговый комитет помогает борьбе с теневой экономикой и значительно упрощает процедуру администрирования бизнеса. Это нужно государству! Просим, чтобы государство самостоятельно оплачивало операторам фискальных данных за хранение и передачу данных», — говорится в письме.

Еще одно предложение главы РЦПП – переложить проверку акцизных марок с предпринимателей, занимающихся розничной реализацией алкогольной продукции, на оптовиков.

«Те, кто занимается розничной реализацией алкоголя, покупают его официально по сопроводительным накладным у оптовых реализаторов, то есть, как кажется мне и предпринимателям, эта ответственность должна лежать именно на оптовых поставщиках. Поэтому просим пересмотреть данную норму и переложить ответственность с малого бизнеса на крупный, исключив ежемесячные и ежегодные сборы за использование программного обеспечения», — предлагает директор РЦПП.

«В преддверии конца года вносится много изменений, касающиеся бизнеса. Я очень хочу, чтобы все чиновники, кто за это отвечает, услышали меня и услышали бизнесменов. Ведь мы вас выбираем для того, чтобы вы защищали наши интересы, а не делали нам хуже», — резюмирует Казанцев.

Напомним, единый совокупный платеж введен в Казахстане с 1 января 2019 года.

ЕСП – это режим, предоставляющий возможность неформально занятым гражданам осуществлять предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Он введен для граждан, совокупный годовой доход которых не превышает 1175 МРП (в 2019 году – Т2966 тыс.) ЕСП включает в себя четыре платежа – индивидуальный подоходный налог, пенсионные взносы, социальные отчисления, отчисления в системе социального медицинского страхования. Сумма ЕСП для жителей городов республиканского и областного значения, столицы составляет 1 МРП, для сельчан – 0,5 МРП.