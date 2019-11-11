Нур-Султан. 11 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Почти в два раза увеличили финансирование аграрной науки на 2018-2020 годы в Казахстане, сообщил председатель правления НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» Толеутай Рахимбеков.

«Если в 2015-2017 годы было 27 направлений, программ в целом, и при среднем финансировании Т4,2 млрд – это собственно на научные исследования, то на эту трехлетку – 2018-2020 годы – 36 программ, 36 тем – на общую сумму вообще в целом из бюджета выделено Т7,6 млрд, в том числе ученые системы НАНОЦ (национальный аграрный научно-образовательный центр – КазТАГ) получают Т7,1 млрд. То есть почти в два раза больше государство стало выделять деньги на научные исследования (в сельском хозяйстве – КазТАГ)», — сообщил Рахимбеков в понедельник на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при президенте.

В результате, по его словам, если в 2017 году 0,1-0,12% от объема валовой продукции сельского хозяйства составляло финансирование аграрной науки, то в 2018-2019 году в Казахстане «вышли на уровень 0,4-0,45%».

«Это очень хороший показатель. Последние годы мы 0,1%, 0,12%, 0,14% (от валовой продукции сельского хозяйства выделяли на аграрную науку – КазТАГ)», — сказал спикер.

Он уточнил, что в целом на аграрную науку из бюджета в 2019 году выделено Т17,5 млрд.

«Т7,5 млрд – собственно на научные исследования, порядка Т7,7 млрд – на модернизацию научно-технической базы: это замена оборудования, техники и так далее. Порядка Т1 млрд – на базовое финансирование – есть такое по линии министерства образования и науки: это оплата административно- управленческого персонала, коммунальных услуг и так далее. И, кроме того, грантовое финансирование по линии министерства образования и науки. А также, поскольку у нас есть опытные хозяйства, — субсидии, которые выделяет государство сельскому хозяйству», — резюмировал Рахимбеков.