Вирус высокопатогенного гриппа нашли у дикой птицы в приграничном с Казахстаном регионе РФ

Алматы. 11 ноября. КазТАГ – Вирус высокопатогенного гриппа нашли у дикой птицы в приграничном с Казахстаном регионе России, передает корреспондент агентства.

«1 ноября в пробах биологического материала от дикой птицы, отстрелянной на территории Увельского района Челябинской области, сотрудники ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» обнаружили генетический материал вируса высокопатогенного гриппа птиц», — сообщили в понедельник в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области.

В ведомстве отметили, что вирус был обнаружен в ходе государственного лабораторного мониторинга особо опасных болезней животных, в рамках которого регулярно отбираются сыворотки крови птицы, находящейся в личных подсобных хозяйствах граждан и на птицефабриках, а также дикой и синатропной (например, голуби и воробьи) птицы. По данным управления Россельхознадзора, в среднем в год отбирается и исследуется в лабораториях около 8 тыс. проб, при исследовании очередной такой пробы и был выявлен вирус птичьего гриппа.

«На территории области работает семь птицефабрик, где содержится более 27 млн птиц. Все эти предприятия (Челябинская, Чебаркульская, Магнитогорская, Нагайбакская птицефабрики, «Уралбройлер», «Равис-Птицефабрика «Сосновская» и Уральская мясная компания) всегда работают в режиме закрытого (невыгульного содержания птицы) типа и в условиях строго пропускного режима для сотрудников с обеспечением спецформы и дезобработки. Потому реальную опасность птичий грипп представляет для птицы, которая содержится в личных подсобных и мелких фермерских хозяйствах. У населения области проживает около 0,5 млн голов. Все они находится в условиях свободного выгульного содержания. Потому велика вероятность контакта этой птицы с вольной, дикой птицей, которая и является основным переносчиком вируса гриппа птиц подтипа Н5», — уточнили в Россельхознадзоре.

Российское ведомство рекомендовало изолировать домашнюю птицу («посадить под замок») от возможного контакта с перелетной и дикой птицей.

«В случае падежа птицы, необходимо немедленно обращаться в ветеринарную службу. Птицефабрики продолжат свою работу в обычном «закрытом» режиме. Надзорным органом совместно с управлением ветеринарии будет усилен контроль за проведением ими обязательных мониторинговых исследований на грипп птиц в полном объеме», — сказано в сообщении.

Россельхознадзор напомнил, что данная болезнь может вызывать смертность зараженной птицы, близкую к 100%.

«Особую озабоченность вызывает угроза распространения возбудителя гриппа птиц среди поголовья именно домашней птицы», — подчеркнули в ведомстве.

При этом отмечается, что в настоящее время Россия официально благополучна по гриппу птиц.

«Потому распространение этой болезни среди домашней птицы не только приведет к экономическим потерям отдельного фермера, но и отрицательно скажется на всем российском экспорте птицы и продукции птицеводства», — добавили в Россельхознадзоре.

Челябинская область граничит с Костанайской и Северо-Казахстанской областями.

Птичий грипп – острая зоонозная инфекционная болезнь с преимущественно фекально-оральным механизмом передачи возбудителя. Характеризуется выраженным лихорадочно-интоксикационным синдромом, поражением легких и высокой летальностью.

Наиболее вирулентен подтип Н5N1, который в последние годы приобрел ряд необычных свойств и имеет высокую патогенность для людей; способность непосредственно инфицировать людей; способность вызывать поражение мозга, печени, почек и других органов; имеет резистентность к противовирусному препарату римантадину и устойчивость к воздействию интерферона.

Вирус гриппа птиц в отличие от такового вируса человека более устойчив в окружающей среде. Мутагенный потенциал вируса гриппа птиц, особенно подтипа H5N1, весьма велик. Свиньи восприимчивы к вирусам гриппа птиц и гриппа человека, поэтому представляется теоретически возможной встреча возбудителей в организме животного.

Генетическими методами доказано, что пандемия испанки 1918-1919 годов имела «птичье» происхождение. Тогда от гриппа погибли по разным оценкам от 50 до 100 млн человек.