Рост мировых цен на бананы почти на 10% ожидается из-за новой болезни к 2028 году

Алматы. 11 ноября. КазТАГ – Рост мировых цен на бананы почти на 10% ожидается из-за новой болезни TR4 (грибковое заболевание бананов – КазТАГ) к 2028 году, сообщает пресс-служба Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

«При сдержанном развитии ситуации, исходя из предположений о том, что что гриб не выйдет за пределы Колумбии в Латинской Америке, постепенное распространение TR4, скорее всего, приведет к наибольшим потерям в Азии и повлечет за собой падение мирового производства на 2%, прямую потерю 240 тыс. рабочих мест, а также вызовет рост мировых цен на бананы на 9,2% к 2028 году», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ФАО, сейчас мировой рынок бананов оценивается в $45 млрд.

«Распространение TR4 напоминает ситуацию, когда более ранний штамм Fusarium нанес огромный ущерб сорту банана Грос-Мишель в 1950-х годах, что повлекло за собой многомиллирдные торговые потери и замену его Кавендишем», — отметили в сельхозорганизации ООН.

В организации подчеркнули, что гриб Fusarium особенно опасен, «поскольку он остается в почве в течение десятилетий, что приводит к тому, что фермы остаются заброшенными, а производство бананов перемещается на незараженные территории».

«Штамм TR4 представляет особенно повышенный риск, поскольку он затрагивает сорта, помимо Кавендиша, на который приходится большая часть быстрорастущей мировой торговли фруктами, но не местного потребления. Бананы могут обеспечить до 25% ежедневного потребления калорий в сельских районах некоторых стран, таких как Ангола и Руанда. Широкомасштабные потенциальные последствия распространения TR4 требуют «повышенной бдительности» на производственных площадях по всему миру, а также и инвестиций в исследования странами-экспортерами и развитыми странами, которые импортируют около 100 млрд бананов ежегодно, в целях предотвращения и смягчения этой болезни», — отметила аналитик ФАО по тропическим фруктам Сабина Альтендорф.