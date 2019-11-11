Безналичная оплата по карточкам в РК впервые превысила объемы операций по снятию «налички»

Алматы. 11 ноября. КазТАГ – Безналичная оплата по карточкам в Казахстане впервые превысила объемы операций по снятию наличности, сообщает пресс-служба Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

«Отношение показателя безналичных платежей по карточкам к снятию наличности в банкоматах в сентябре впервые истории превысило 100% и составило 107%. Другими словами, безналичная оплата по карточкам превысила объемы операций по снятию наличности», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

На этом фоне, по данным ассоциации, доля безналичных транзакций в общем объеме операций (безналичная оплата плюс снятие в банкоматах) выросла в сентябре до 52% с 44% ранее.

«В сентябре текущего года объем безналичных платежей по карточкам, использованным на территории РК, составил Т1 357,1 млрд, увеличившись в 2,6 раза в сравнении с сентябрем прошлого года и на 17,9% по отношению к августу 2019 года», — сказано в сообщении.

Отмечается, что доля Алматы в общем объеме платежей по карточкам на территории РК по итогам сентября резко снизилась с 72% до 45%.

«При этом одновременно отмечается двукратный рост во всех остальных регионах страны, что вероятно обусловлено уточнением статистических данных в разрезе регионов. В Нур-Султане в абсолютном выражении безналичные платежи в сентябре выросли на сумму более Т110 млрд», — уточнили в АФК.