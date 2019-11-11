Казахстан – 100 лет назад. Ноябрь 1919 года

По книге Данияра Ашимбаева и Виталия Хлюпина «Казахстан: история власти»

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4 ноября 1919 г.

КРВК утвердил своим членом Ш. Бекмухамедова, «согласно мандату, выданному ему Букеевским облисполкомом 10 октября».

Помощником военного комиссара края утвержден А. Джангильдин.

Реввоенсовет Туркестанского фронта с санкции РВС РСФСР объявил амнистию переходящим на сторону Советской власти членам Алаш-Орды. Условия: прекращение огня, выдача советским органам белогвардейцев, заявление до 20 ноября о безоговорочном признании соввласти. Для информирования об амнистии выпущена специальная листовка «Долой недоверие к советской власти».

5 ноября 1919 г.

Параллельно с «временным губревкомом» в Петропавловске образован уездный ревком (председатель – Н. Маторин, секретарь – С. Довят).

9 ноября 1919 г.

Объединенное заседание КРВК и представителей Туркфронта образовало «народный комиссариат продовольствия Киргизского края» [на правах отдела КРВК]: Бегимбетов (нарком) И.Г. Филатов (зам.), Пахомов, Ахмедов, Г.М. Шмидт, С.Е. Бычков (члены коллегии).

10 ноября 1919 г.

Организационное собрание коммунистов Актюбинска избрало городское партбюро (председатель – бывший эсер Н.И. Бондаренко, с декабря 1920 г. – председатель уисполкома).

11 ноября 1919 г.

КРВК, рассмотрев «предложение Каралдина о необходимости организации при ревкоме революционного трибунала и следственной комиссии при нем по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности», постановил «до подыскания подходящих кандидатов… а) функцию ревтрибунала возложить на президиум ревкома, т.е. Пестковского, Байтурсынова, Каралдина; б) функцию следственной комиссии – на отдел юстиции – Каралдина и секретаря отдела Алексеева».

Г. Бройдо утвержден представителем КРВК при Туркестанской Республике; ему поручено «вести переговоры с Туркреспубликой о выделении в состав Киргизии киргизов Семиреченской и Сырдарьинской обл., Мангышлакского и Красноводского уездов, Амударьинского отдела».

Уполномоченный КРВК по организации соввласти в Тургайском уезде Р. Абдулгафаров [сын «кипчакского хана» Тургайских повстанцев в 1916-17 гг.] восстановил Тургайский уездный совет (Тургай занят войсками Туркфронта в начале ноября 1919 г.).

12 ноября 1919 г.

Приказом РВС армии Семиреченского фронта распущена действовавшая в гор. Верном «Комиссия по организации мусульманской Красной армии», взамен которой при областном военном штабе создан отдел по организации мусульманских красных частей (зав. отделом – Б. Шегабутдинов).

Приказом командующего Восточным фронтом образована Кокчетавская группа войск фронта (59-я стрелковая дивизия, 13-я кавалерийская дивизия, отдельная Степная бригада бывших кокчетавских партизан и 2-я крепостная бригада); командир – К.И. Калнин, затем И.Ф. Блажевич. Группа, развивая наступление от Кокчетава на восток, заняла во взаимодействии с партизанами города Акмолинск, Атбасар, Павлодар, Семипалатинск, Усть-Каменогорск, Сергиополь. [В декабре 1919 г. переименована в Семипалатинскую (в ряде документов с января 1920 г. именовалась Сергиопольской), расформирована в апреле 1920 г.].

13 ноября 1919 г.

Политотделом 54-ой стрелковой дивизии образован Кокчетавский уездный ревком (председатель – Радченко, товарищ председателя – Ермаков, с декабря 1919 г. – председатель – И.А. Медведев-Разницин, умер в 1921 г.).

КРВК утвердил штатное расписание представительства КРВК при ВЦИК (постпред – Х. Бекентаев).

14 ноября 1919 г.

Совершив 100-километровый однодневный марш-бросок, 27-я стрелковая дивизия РККА опередила отступающие части белых и практически без боя заняла столицу правительства Колчака гор. Омск. Командующий Томского (Среднесибирского) военного округа генерал-лейтенант Матковский капитулировал и вскоре был расстрелян.

18 ноября 1919 г.

Приказом РВС армии Семиреченского фронта в гор. Капал из «входящих в состав кавполков мусульманских эскадронов, в целях объединения бойцов красных киргиз в одну отдельную часть» сформирован «3-й Красный кавалерийский восточный полк» (командир – Майоров, помощники командира – Чемирдин, Сикиров).

Ночь на 19 ноября 1919 г.

В местности Масхар-Жанакуль Уральской области конвоируемые «алашской» милицией (начальник конвоя – Аблаев) 60-70 арестованных ранее подпольщиков и сочувствующих коммунистам казахов перебили часть охраны и бежали. На следующий день алашской милиции удалось схватить 12-13 человек (М. Ипмагамбетов, С. Тугайбаев, С. Бекмамбетов, М. Избасаров и др.) и всех без суда расстрелять. [Аблаев расстрелян НКВД в 1937 г.].

21 ноября 1919 г.

На время поездки С. Пестковского, А. Байтурсынова, М. Тунганчина, Г. Букейханова, Ш. Бекмухамедова на Всероссийский съезд Советов в Москву заместителем [и.о.] председателя ревкома избран С. Мендешев, членами коллегии РВК – Бегимбетов и Каралдин. На Мендешева, Бегимбетова и Каралдина также возложены функции революционного трибунала. Врид. зав. отделом внутреннего управления вместо А. Байтурсынова оставлен Ф. Задорожный, врид. зав. СНХ вместо Г. Букейханова – С. Ерас.

По докладу Б. Каралдина утвержден проект организации «Следственной комиссии при трибунале» с «наделением ее правом юридического надзора и контроля за действиями должностных лиц».

Так называемому «Уральско-Букеевскому революционному комитету», находящемуся в гор. Уральске, разъяснено, что он не имеет права так называться и пытаться распространять свою юрисдикцию на Букеевскую область. Его компетенция и название определены как «киргизское отделение при Уральском облревкоме».

Из занимаемых казахами Астраханского, Красноярского и Енитаевского уездов Астраханской губернии образована «самостоятельная административная единица на правах уезда с присвоением наименования Волго-Каспийская Киргизия и непосредственным подчинением КРВК. Утвержден ревком Волго-Каспийской Киргизии (Д. Кобе – председатель, К. Яхин – зам. председателя, Т. Рахметов, Н. Кунаев, А. Боканов – члены). [Волго-Каспийская Киргизия упразднена в 1921 г., часть территории вошла в состав Казахстана].

КРВК объявил, что с 1 января 1920 г. Букеевский облисполком будет финансироваться за счет КРВК, «приурочив к этому дню» его окончательное выделение из состава Астраханской губернии.

Последний раз в заседании КРВК участвует М. Тунганчин [Вскоре он арестован ВЧК по обвинению в растрате средств, выделенных ему в бытность военным комиссаром края, и больше года находился под следствием].

24 ноября 1919 г.

Сибревком своим приказом назначил Омский губернский ревком [в состав которого входила и Акмолинская область] в составе: председатель Е.В. Полюдов, товарищ председателя Аристов, член Опасов [Реально ревком начал работать с 13 декабря и существовал до избрания губисполкома 5 сентября 1920 г.].

В освободившемся от штаба помещении городской управы гор. Акмолинска дали последний прощальный бал офицеры гарнизона; на следующий день без боя в город вошли 1-й Акмолинский и 2-й Кустанайский стрелковые полки Отдельной степной бригады (командир – Г.Ю. Нейман) Кокчетавской группы войск (командующий – К.И. Калнин) РККА.

В Семиреченском обкоме образованы два новых отдела: по работе в профсоюзах (зав. – Я. Шидло), по работе в деревне (зав. – Виноградов).

25 ноября 1919 г.

КРВК заведование земельным отделом временно оставил за Бегимбетовым, назначив ему временным заместителем Пахомова и управляющим делами отдела С.Ф. Васильева.

Председатель Краймусбюро Т. Рыскулов поставил на заседании Туркестанского крайкома партии вопрос «О присоединении туркестанских казахов к Казахской республике»; решено: передать данный вопрос на Общеказахский съезд.

25-29 ноября 1919 г.

III Актюбинский уездный съезд советов вместо уездного ревкома избрал исполком.

26 ноября 1919 г.

Части РККА заняли гор. Актюбинск. Уполномоченным по организации уездного ревкома назначен военком Кокчетавской группы войск А.И. Самсонов.

27 ноября 1919 г.

Политотдел Кокчетавской группы войск 5-й армии вместе с местными коммунистами-подпольщиками сформировал Атбасарский уездный ревком во главе с комиссаром полка Н.Д. Виденеевым.

А.Б. Колостова-Тяжелкова впервые упоминается как зав. отделом социального обеспечения КРВК [последний раз упоминается в этой должности 22 декабря].

29 ноября 1919 г.

Частями 26-й стрелковой дивизии РККА занят гор. Павлодар.

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