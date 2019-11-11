Нур-Султан. 11 ноября. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств, сообщает пресс-служба главы государства.

«Верительные грамоты (…) Токаеву вручили послы Королевства Нидерланды – Андрей Карстенс, Венгрии – Антал Хейзер, Греческой Республики – Адам Георгиос Адамидис, Арабской Республики Египет – Манал Ехия Эль Шиннави, Государства Катар – Абдулазиз бен Султан Джасем Маджид Аль-Румейхи», — говорится в сообщении Акорды в понедельник.

Президент поздравил послов с официальным началом дипломатической службы в Казахстане и пожелал успехов в их благородной миссии.

В ходе церемонии глава государства провел краткую беседу с иностранными дипломатами.

Обращаясь к послу Нидерландов, Токаев отметил, что его страна является одним из основных партнеров Казахстана в Европе.

«У нашей страны весьма хорошие отношения с нефтяной компанией Shell и другими крупными компаниями. Я думаю, что это сотрудничество продолжится и в будущем. Мы высоко ценим стремление Нидерландов к тесному взаимодействию с Казахстаном. Ваша страна имеет огромный инвестиционный потенциал», — подчеркнул он.

В ходе встречи с Хейзером президент заметил, что Казахстан рассматривает Венгрию в качестве основного партнера в Центральной Европе и важного партнера по линии Европейского союза (ЕС). Он приветствовал решение венгерского правительства по открытию офиса Тюркского совета в Будапеште, назвав его воплощением исторической справедливости.

«Между нами укрепляются гуманитарные связи. Что касается экономики, мы взяли очень хороший темп, правительства наших стран проявляют искреннее стремление быть вместе», — сказал глава государства.

В беседе с послом Греции Токаев заявил, что развитие сотрудничества с его страной имеет большое значение для Казахстана.

«Мы весьма заинтересованы в развитии тесного сотрудничества с Грецией, и я надеюсь, что в качестве посла вы сможете внести вклад в дальнейшее развитие связей между народами наших стран», — добавил президент.

Принимая руководителя египетской дипломатической миссии, глава государства напомнил о продуктивном визите президента Абдель Фаттаха ас-Сиси в Казахстан в 2016 году и передал ему наилучшие пожелания.

«Наши страны достигли больших позитивных результатов в двустороннем направлении. Позиции наших государств также схожи по многим вопросам международной повестки дня», — сказал Токаев.

Глава государства рассказал послу Катара о плодотворной встрече с Эмиром Тамимом бен Хамадом Аль-Тани на полях саммита стран Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе в июне 2019 года и выразил надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества с этой страной.

«Мы приветствуем решение Qatar Airways по запуску авиасообщения между Нур-Султаном и Дохой. Правительство Казахстана и я в качестве главы государства будем предпринимать все необходимые усилия для укрепления отношений с Катаром», — заверил Токаев.