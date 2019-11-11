Большой успех юной Сарсенкуль Рыспековой в стендовой стрельбе, провал «Астаны» в футбольной Лиге Европы, неудача женской сборной РК по регби-7 и казахстанцы на втором этапе Кубка мира по шорт-треку

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Стрелковый спорт: через первенство Азии – на Олимпиаду

В Дохе (Катар) проходит чемпионат Азии по пулевой и стендовой стрельбе. Его участники – взрослые, юниоры, юноши – разыграют в общей сложности около пятидесяти комплектов наград. Но нас интересуют, прежде всего, соревнования в олимпийских дисциплинах, тем более что в них, помимо медалей, оспариваются путевки на летние Игры в Токио. Таких дисциплин 12 – по шесть у мужчин и у женщин (не считая смешанные, или миксты). В большинстве из них на кону стоят по три лицензии. На сегодня завершены состязания в десяти видах, и в двух из них среди обладателей лицензий оказались казахстанцы.

На снимке: Сарсенкуль Рыспекова (слева) на пьедестале почета

Наибольшего успеха добилась совсем еще молодая Сарсенкуль Рыспекова, выступающая на траншейном стенде (трап). В прошлом году она отличилась на чемпионате мира среди юниоров, пробившись в финальную шестерку, а теперь громко заявила о себе и на взрослом уровне.

Соревнования в женском трапе (стрельба по «тарелочкам», вылетающим в разных направлениях) собрали всех сильнейших азиатских спортсменок, включая лидеров сборной Китая – Вань Сяоцзинь (2-я в мировом рейтинге, серебряный призер чемпионата мира 2018-го) и День Вейюнь (11-я), которые ранее уже добыли для своей страны олимпийские лицензии, а также японку Юкие Накаяма (20-я). Но в квалификации лучше всех стреляла Рай Базил из Ливана. На два очка меньше выбили Рысбекова, упомянутая День Вейюнь, а также представительницы Тайпея и Кувейта. Эти пять девушек вышли в финал напрямую, а пять других, в том числе Накаяма, Вань Сяоцзинь и наша Анастасия Давыдова, были вынуждены в дополнительной серии выявлять шестую, последнюю, участницу решающего раунда. Удачливее других оказалась японка.

В финальной стадии Сарсенкуль, допустив после первых десяти выстрелов лишь один промах, захватила лидерство. Однако соперница из Ливана догнала ее. В конце концов, они остались вдвоем (все другие поочередно выбыли из борьбы) и в итоге показали одинаковый результат. Была назначена перестрелка, в которой точнее была Базил. Наша соотечественница стала серебряным призером, Накаяма – бронзовым. Они же принесли своим странам олимпийские путевки.

А вчера в стрельбе из винтовки на 50 метров с трех положений у мужчин успеха добился Юрий Юрков. Он не смог добраться до пьедестала почета, заняв в финале 6-е место. Но поскольку страны, представители которых опередили его, уже имеют определенное количество лицензий (завоеваны на предыдущих турнирах), то одна из квот перешла к Казахстану.

Совсем немного не хватило Владиславу Мухамедиеву в стрельбе на круглом стенде (скит). Он занял 4-е место, а поскольку выше него расположились стрелки из стран, до сего дня остававшихся без олимпийских путевок, то казахстанец оказался 4-м лишним и при распределении лицензий.

Шорт-трек: лучший результат на этапе КМ – 5-е место

В отличие от первого, американского, этапа Кубка мира, на втором, который прошел в Монреале (Канада), казахстанским шорт-трекерам не удалось завоевать медаль. Наиболее близок к этому был юный (ему недавно исполнилось 20 лет) Еркебулан Шамуханов. Вчера, в заключительный день соревнований, он сумел пробиться в главный финал «А» на дистанции 1000 метров – подобное ему удалось впервые в карьере. Соперниками нашего соотечественника стали три представителя Южной Кореи и россиянин Семен Елистратов. Последний и выиграл забег, а Шамуханов финишировал 5-м.

На снимке: Еркебулан Шамуханов

Что касается лидера команды Абзала Ажгалиева, ставшего бронзовым призером предыдущего этапа, то в этот раз на своей коронной дистанции 500 метров он оступился в четвертьфинале. По итогам забегов на 1500 метров наш Мерсаид Жаксыбаев стал 12-м. В эстафете казахстанская четверка заняла 9-е место.

Следующий этап Кубка мира пройдет в конце ноября в Японии.

Футбол: второе подряд поражение со счетом 0:5

В течение двух недель «Астана» дважды разгромно проиграла голландскому «АЗ Алкмар» с одинаковым счетом 0:5. Если в первом случае матч проходил на поле соперника, и к тому же казахстанская команда тогда берегла силы для концовки национального первенства, то теперь она играла на своем стадионе и уже в статусе чемпиона РК 2019-го, а значит, должна была выложиться на все сто процентов. Хотя бы затем, чтобы попытаться реабилитироваться в глазах казахстанских любителей футбола. Однако снова разочаровала. Да, «АЗ Алкмар» — достаточно сильный клуб, в нынешнем чемпионате Голландии он идет вторым сразу после «Аякса», наводящего шорох в Европе. Но проигрывать ему два раза подряд с общим счетом 0:10 – уже чересчур.

В этой же группе английский «Манчестер Юнайтед» на своем поле забил три безответных мяча в ворота сербского «Партизана» — 3:0. Теперь у него стало 10 очков. Следом идет «АЗ Алкмар» — 8. Небольшие шансы на выход в «плэй-офф» остаются и у «Партизана», имеющего 4 очка. А вот «Астане», потерпевшей поражения во всех четырех матчах, остается просто доигрывать нынешний турнир. 28 ноября она будет принимать английский клуб, а 12 декабря встретится в гостях с сербским.

Регби-7: шансы попасть на Олимпиаду – минимальные

В Гуанчжоу (Китай) завершился азиатский квалификационный турнир, на котором восемь женских команд оспаривали единственную путевку в олимпийский Токио. Сильнейшая на Желтом континенте сборная Японии как хозяйка будущих Игр получила гарантированную квоту, поэтому в турнире не участвовала. В ее отсутствие фаворитами считались дружины из Китая, Казахстана и Гонконга.

На снимке: эпизод матча сборных Казахстана и Гонконга

Наши девушки на групповой стадии поочередно выиграли у соперниц из Филиппин – 34:5, Таиланда – 17:12 и Сингапура – 46:0. Таким образом, вместе с тайками они вышли в полуфинал. А вот там их ждала неудача: они уступили регбисткам из Гонконга со счетом 7:19. Последние затем в решающем матче крупно – 0:33 – проиграли китаянкам, которые и завоевали путевку на летние Игры. Команда же Казахстана в поединке за третье место повторно взяла верх над сборной Таиланда – 17:14.

Последний шанс отобраться на Олимпиаду будет в июне следующего года, когда состоится межконтинентальный квалификационный турнир. На нем двенадцать команд, или по две от каждой из шести зон (от азиатской – сборные Гонконга и Казахстана), разыграют две олимпийские путевки. Но фаворитами там будут представительницы Океании и Европы. На сегодня известны 10 команд-участниц летних Игр из 12: Новая Зеландия, США, Канада, Австралия, Великобритания, Бразилия, Фиджи, Китай, Кения и Япония.

Что касается мужской азиатской квалификации, то она пройдет 23-24 ноября в Южной Корее.

Баскетбол: два победных матча с «валидольной» концовкой

На минувшей неделе «Астана» провела два домашних матча чемпионата Единой лиги ВТБ и оба выиграла. В первом случае дело дошло до овертайма, во втором дополнительного времени не потребовалось, но судьба поединка тоже висела на волоске до последних секунд.

В понедельник в столицу Казахстана приехал санкт-петербургский «Зенит», полуфиналист «плэй-офф» прошлого сезона, оказавший тогда серьезное сопротивление многократному чемпиону лиги московскому ЦСКА. Первая половина матча осталась за «Астаной», которая к большому перерыву вела в счете с разницей ни много ни мало в 18 очков. Однако к концу третьей четверти гости практически ликвидировали этот отрыв. Особенно им удавались дальние броски из-за дуги: за эти десять минут они реализовали семь таких попыток, каждая из которых принесла по три очка. Тем не менее, в заключительной четверти «Астана» удерживала свое почти минимальное преимущество, и если бы на последних секундах Айзейя Уайтхайд реализовал оба штрафных очка, то судьба матча была бы решена. Однако он попал в кольцо только один раз, и после ответной атаки «Зенита» игра перешла в овертайм. Но тот же Уайтхайд затем сполна реабилитировался, забросив в дополнительное время решающий трехочковый – 109:108. Помимо него, в составе «Астаны» выделялись центровой Душан Ристич (набрал за матч 30 очков) и Джеремия Хилл (25).

А в субботу в Нур-Султан приехал минский «Цмоки», который до этого проиграл во всех четырех предыдущих встречах. И снова к большому перерыву баскетболисты казахстанского клуба создали приличный задел – «плюс 13». Однако, как и в предыдущей игре, затем растранжирили свое преимущество. За две минуты до завершения заключительной четверти они и вовсе проигрывали два очка. Впрочем, концовка все же осталась за ними, хотя болельщикам пришлось изрядно понервничать: минчане в заключительной своей атаке дважды бросали по кольцу, но неудачно. Итоговый счет – 91:89. Снова наиболее результативными в составе «Астаны» были Хилл (23 очка) и Ристич (20), который к тому же сделал много подборов – 13.

Теперь у нашей команды положительный баланс побед и поражений – 3 против 2-х, и она поднялась в середину турнирной таблицы.

Футбол: чемпионат Казахстана финишировал

Вчера состоялся последний тур первенства Казахстана. Поскольку чемпион и серебряный призер определились неделю назад, то решалась судьба только бронзовых медалей. В итоге они достались шымкентскому «Ордабасы», который, кроме того, вместе с алматинским «Кайратом» и кызылординским «Кайсаром» (обладателем Кубка РК) примет участие в квалификации Лиги Европы сезона 2020/21. Премьер-лигу покидают «Актобе» и «Атырау», на смену им придут «Кызылжар» (Петропавловск) и «Каспий» (Актау). А «Тараз» и занявший третье место в первой лиге уральский «Акжайык» 15 и 18 ноября сойдутся в двухматчевом противостоянии, победитель которого получит право выступать в следующем году в высшем дивизионе.

«Астана» – «Иртыш» 0:2. Столичная команда, досрочно выиграв звание чемпиона, не стала утруждать себя и фактически отдала сопернику три очка. По окончании матча футболистам «Астаны» вручили золотые медали.

«Кайрат» – «Атырау» 2:1. Нападающий алматинской команды Адеринсола Эсеола, забив один гол, догнал в споре лучших бомбардиров чемпионата Марина Томасова из «Астаны» — оба отличились по 19 раз.

«Ордабасы» – «Тараз» 3:0. Шымкентский клуб, выиграв в южноказахстанском дерби, опередил «Тобол» в споре за бронзовые медали и за путевку в квалификацию Лиги Европы.

«Тобол» – «Актобе» 2:1. Эта победа лишь подсластила горькую пилюлю, которую пришлось проглотить костанайским болельщикам: ведь еще несколько туров назад их команда претендовала на «золото», а в итоге осталась вообще за чертой призеров и участников еврокубковых турниров следующего сезона.

«Кайсар» – «Окжетпес» 1:1.

«Жетысу» – «Шахтер» 3:2.

Итоговое положение команд: «Астана» – 69 очков, «Кайрат» – 68, «Ордабасы» – 65, «Тобол» – 63, «Жетысу» – 56, «Кайсар» – 42, «Окжетпес» – 40, «Иртыш» – 37, «Шахтер» – 35, «Тараз» – 29, «Атырау» – 26, «Актобе» – 15.

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