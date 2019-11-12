Нур-Султан. 12 ноября. КазТАГ – Все склады боеприпасов проверили в Казахстане после трагедии в Арысе, сообщает пресс-служба Акорды.

«Президент республики – верховный главнокомандующий вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад министра обороны о текущем состоянии и приоритетах развития казахстанской армии. Нурлан Ермекбаев проинформировал главу государства о ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в городе Арыси. Как сообщил руководитель военного ведомства, по всей страны была проведена проверка складов хранения боеприпасов, по итогам которой подготовлен план по доведению данных объектов до требуемого уровня безопасности и их оптимизации», — говорится в сообщении во вторник.

Напомним, 24 июня в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арыс Туркестанской области. В результате инцидента погибли четверо, в том числе госпитализированный из Арыса в Нур-Султан восьмилетний мальчик, 165 человек пострадали. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание.

По факту инцидента Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 462 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) УК РК.

15 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил в связи с инцидентом в Арысе министру обороны Нурлану Ермекбаеву строгий выговор. Также глава государства поручил 17 июля генеральному прокурору Гизату Нурдаулетову «обеспечить объективность и законность расследования уголовного дела по фактам взрывов в Арысе и привлечь к ответственности всех виновных лиц».

7 августа Токаев уволил из-за инцидента в Арысе бывшего министра обороны РК Сакена Жасузакова из системы Вооруженных сил (ВС). Первому заместителю министра обороны – начальнику генерального штаба ВС РК Мурату Бектанову, бывшему первому заместителю министра обороны – начальнику генштаба ВС РК Мурату Майкееву, а также бывшему заместителю министра обороны Талгату Жанжуменову были объявлены строгие выговоры.

23 августа военно-следственным управлением следственного департамента МВД по уголовному делу по факту взрыва на арсенале в Арысе были задержаны командир воинской части и его заместитель – начальник базы хранения артиллерийских боеприпасов. Они подозреваются в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 3 статьи 462 (нарушение правил обращения с взрывчатыми веществами) и части 2 статьи 453 (халатность, повлекшее тяжкие последствия) УК РК. В тот же день судом Арысского района Туркестанской области в отношении указанных лиц санкционирована мера пресечения «содержание под стражей» сроком на два месяца.

5 ноября МИА КазТАГ сообщало, что Т831 млн хотят выделить из резерва правительства Казахстана на инженерную инфраструктуру нового района Арыса.