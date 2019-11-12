Движение на 201 км дорог намерены открыть совместно с иностранцами до конца 2019 года в РК

Нур-Султан. 12 ноября. КазТАГ – Движение на 201 км дорог намерены открыть совместно с иностранцами до конца 2019 года в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«В Казахстане совместно с иностранными компаниями до конца года откроют движение на 201 км автодорог», — сообщили в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития РК по итогам брифинга с участием представителей комитета автомобильных дорог (КАД) МИИР по вопросам совместно реализуемых проектов с иностранными компаниями.

По словам председателя КАД Сайранбека Бармакова, на сегодняшний день общая протяженность автомобильных дорог в Казахстане составляет 96 тыс. км, из них международного и республиканского значений – 24 тыс. км.

«Госпрограмма «Нұрлы жол» предусматривает сбалансированное развитие пяти основных направлений: Центр–Юг, Центр–Восток, Центр–Запад, Центр–Север и Юг–Восток. При этом все эти направления формируют развитие национальной дорожной транспортной инфраструктуры с интеграцией в международную транспортную сеть», — сказал Бармаков.

По его данным, за счет правительственных займов реализуется семь совместных проектов с иностранными компаниями – в 2019 году строительством и реконструкцией охвачено 1032 км автодорог с общим финансированием Т100,6 млрд.

«Это реконструкция автомобильной дороги Курты–Бурылбайтал км 2295-2380, реконструкция трассы Узынагаш–Отар км 101-143, автодорога Шымкент–граница Жамбылской области км 593-632, реконструкция автомобильной дороги Жетыбай–Жанаозен–Кендерли– граница Республики Туркменистан, реконструкция автомобильной дороги Актобе–Атырау–граница РФ (на Астрахань), реконструкция автомобильных дорог Балхаш–Бурылбайтал км1864-2152, а также концессионный проект, реализуемый в рамках государственно-частного партнерства – строительство Большой алматинской кольцевой дороги (БАКАД)», — уточнил глава КАД.

Реализацией реконструкции данных участков, по его словам, занимаются казахстанские, азербайджанские, турецкие, итальянские, китайские и корейские компании. Полное завершение реконструкции указанных участков запланировано на 2022 год.

«Наряду с правительственными займами национальным оператором АО «НК «КазАвтоЖол» привлечены займы под государственную гарантию «ЭксИмБанка» КНР, АБР (Азиатского банка развития – КазТАГ) и ЕБРР (Европейского банка реконструкции и развития – КазТАГ)», — сообщили в МИИР.