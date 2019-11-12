Алматы. 12 ноября. КазТАГ – Оживление спроса на готовую продукцию зафиксировано в III квартале 2019 года в Казахстане, сообщает пресс-служба Национального банка.

«В III квартале 2019 года в экономике отмечено оживление спроса на готовую продукцию: диффузионный индекс (ДИ) составил 51, в результате увеличения спроса в секторе производства товаров (ДИ=52,5) при одновременном снижении спроса в секторе услуг (ДИ=49,7). Спрос на продукцию предприятий обрабатывающей промышленности был выше, чем на продукцию горнодобывающей (ДИ=52,9 и 50,8 соответственно)», — говорится в распространенном во вторник в конъюнктурном обзоре предприятий реального сектора экономики.

По ожиданиям предприятий, в IV квартале ожидается незначительное увеличение темпов роста спроса на готовую продукцию (ДИ=52,4).

«В целом рост спроса ожидают предприятия всех отраслей», — добавили в Нацбанке.