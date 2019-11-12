Эколог так и не смог понять суть недовольства работой утилизатора авто и шин ТОО «РОП»

Алматы. 12 ноября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Так и не смог понять суть недовольства члена Национального совета общественного доверия (НСОД) Казахстана Азаматхана Амиртая работой ТОО «РОП», занимающегося сбором и распределением платежей на переработку промышленных отходов и заработавшего в 2018 году около $400 млн, заявил директор по развитию Карагандинского областного экологического музея Дмитрий Калмыков.

«Чем недоволен Азаматхан Амиртай, я понять не смог. Ответить однозначно по деньгам, собранным ТОО «РОП», невозможно. И только потому, что нет открытых доступных данных о финансовых показателях деятельности этого предприятия», — прокомментировал Калмыков для КазТАГ заявление Амиртая о том, что собранные в 2018 году частным утилизатором около $400 млн являются «чудовищной цифрой».

В отчетах ТОО «РОП», продолжил эксперт, нет сведений о том, сколько платежей и из каких источников получены.

«На какие статьи расходов эти деньги были потрачены. Поэтому остается только гадать, много это или мало. И сколько на самом деле?» — задается вопросом собеседник агентства.

В принципе, дополнил спикер, к самой идее сбора средств на утилизацию отходов от производителей и импортеров отношусь позитивно.

«Существует очень успешный опыт развитых стран, где такие схемы прекрасно работают. Для того, чтобы зарезервировать средства для обезвреживания отходов, которые образуются в процессе утилизации автомобилей, шин, аккумуляторов, смазок, упаковки и других товаров, необходимо заранее собрать на это деньги от производителей и импортеров, поэтому этот принцип так и определен в экологическом кодексе как «расширенная ответственность производителей», — отметил Калмыков.

Меня, подчеркнул эксперт, и других экологов удивляет и возмущает, что процесс сбора денег на утилизацию проходит настолько непрозрачно и непонятно.

«Было бы гораздо логичнее, если бы эти платежи назывались экологическим налогом и поступали в бюджет государства с дальнейшим распределением в виде закупок на услуги по сбору и утилизации и обезвреживанию отходов по понятным правилам», — дает совет собеседник агентства.

Никто не может понять, заметил спикер, почему мы должны перечислять деньги частному лицу, частной фирме с непонятным собственником.

«Потом невозможно понять, что эта фирма делает с собранными деньгами. Также непрозрачны порядок и схемы получения субсидий организациями, которые занимаются сбором и утилизацией отходов. Все это до такой степени непонятно, что вызывают недовольство и раздражение самих переработчиков отходов», — резюмировал Калмыков.

Напомним, ранее член Национального совета общественного доверия (НСОД) Казахстана Азаматхан Амиртай выразил недовольство тем, что частный утилизатор авто и шин ТОО «РОП» получил около $400 млн в год.

«В Казахстане с численностью в 18 млн человек ТОО «РОП» только за 2018 год собрал около $400 млн. Цифра, мягко говоря, чудовищная», — сообщил Амиртай президенту Касым-Жомарту Токаеву во время встречи в Нур-Султане 6 ноября.