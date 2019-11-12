Повышения цен на услуги аэропорта Алматы из-за смены собственника не ожидается – МИИР

Нур-Султан. 12 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Повышения цен на услуги АО «Международный аэропорт Алматы» из-за смены собственника не ожидается, сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК.

«Необходимо отметить, что повышения цен на услуги аэропорта из-за смены собственника не ожидается», — говорится распространенном во вторник сообщении.

Министерство подтвердило ранее озвученную информацию, что переговоры о продаже алматинского аэропорта ведутся с TAV Airports Holding.

«По имеющейся информации, в настоящее время ведутся переговоры по приобретению аэропорта между акционерами АО «Международный аэропорт Алматы» и турецко-французской компанией TAV Airports Holding», — следует из сообщения.

При этом МИИР обращает внимание на недопустимость вмешательства госорганов в коммерческую деятельность субъектов отрасли транспортных предприятий.

Напомним, сегодня в кулуарах правительства министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов заявил, что продажа аэропорта Алматы станет хорошим шагом в улучшении сервиса, а также позволит провести его модернизацию и увеличить количество маршрутов.

Ранее СМИ сообщали, что крупнейший оператор аэропортов в Турции TAV Airports ведет переговоры о покупке аэропорта Алматы.

Согласно списку аффилированных лиц, опубликованных на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE), компания Venus Airport Investments B.V. (зарегистрирована в Амстердаме) является единственным акционером АО «Международный аэропорт Алматы». В свою очередь Venus Airport Holdings B.V. (также находится в нидерландской юрисдикции), согласно документу, владеет, пользуется и распоряжается 10%-ной и более долей единственного акционера аэропорта. Эта компания полностью принадлежит сингапурской Steppe Capital Pte. Ltd, контролируемой Тимуром Кулибаевым.