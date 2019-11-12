Не стоит «музеифицировать» исторический центр Алматы – акимат

Алматы. 12 ноября. КазТАГ — Владимир Радионов. Не стоит «музеифицировать» исторический центр Алматы, считает руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхан Ахмеджанов.

«Я надеюсь, мы не намерены «музеифицировать» все то, что имеем (в историческом центре Алматы – КазТАГ), потому что есть здания, у которых истек срок эксплуатации – сгнил фундамент, несущие конструкции, есть здания, которые при первом же землетрясении могут претерпеть аварийные изменения», — сказал Ахмеджанов на пресс-конференции во вторник, отвечая на вопрос о сохранении исторического облика южной столицы.

По его словам, из ценного в плане архитектуры в центре Алматы есть здания в стиле «конструктивизм» и «сталинский ампир».

«Еще есть здания, которые когда-то имели элементы отделки фасадов в виде классики, но в советский период эту классику решили сдирать. Ведь каждый период создает свой нюанс в развитии архитектурной среды. И есть здания, которые не представляют архитектурной ценности, их необязательно сохранять», — добавил Ахмеджанов.

При этом он подчеркнул, что сохранение исторического облика может происходить и при полной реконструкции зданий.

«Мы изучали опыт европейских стран, как можно сохранять. Есть технологии, которые позволяют фасад здания сохранить, а внутренности переоборудовать так, как это актуально сегодня. Раньше же не было open space, свободной планировки, все жили по определенному стандарту, но со временем все меняется, в том числе здания и строения, и старые элементы – это же не догма. (…) Я был в Германии и наблюдал такую картину, что в череде исторических зданий появляются современные арт-объекты – и это тоже неплохо смотрится», — полагает глава управления.

Вместе с этим он считает, что алматинцы сами должны определить, что нужно сохранить, а что в перспективе – реконструировать.

«У нас еще будет отдельный разговор по этому поводу, мы соберем мнения. А то экспертов у нас много, а дельных предложений пока нет, они отдают неким популизмом», — заявил Ахмеджанов.