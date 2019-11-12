Эксперт: Налогоплательщик в РК не знает причин отнесения его к высокой категории риска

Алматы. 12 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Налогоплательщик в Казахстане не знает причин отнесения его к высокой категории риска, заявил председатель правления ОИПиЮЛ «Казахстанская ассоциация налоговых консультантов» (КАНК) Сакен Карин.

«Существует так называемая «закрытая часть» критериев для системы управления рисками (СУР), которая недоступна налогоплательщику. То есть налогоплательщику известны не все основания и причины того, почему его отнесли к той или иной категории по рискам. Закрытость части СУР не соответствует требованиям предпринимательского кодекса по прозрачности деятельности госорганов и доступности информации, ведь бизнесмен всегда должен понимать и знать, какими методами и способами в отношении него осуществляется госконтроль», — сказал Карин корреспонденту МИА «КазТАГ».

По его словам, система управления рисками применяется комитетом государственных доходов (КГД) министерства финансов (МФ) РК для целей налогового администрирования. Процедура СУР включает анализ данных налоговой отчетности налогоплательщиков и сведений, полученных из других источников, на основе которого налоговые органы делят налогоплательщиков на категории низкой, средней или высокой степени риска.

Кроме закрытости части критериев для системы управления рисками, как отмечает глава ассоциации, применение СУР выявляет еще два блока проблем.

«Во-первых, наличие, как минимум, трех разных систем управления рисками для целей налогового администрирования, по каждой из которых подходы к категорированию налогоплательщиков разные», — говорит эксперт.

Например, есть СУР, необходимая для налогового администрирования, в общем. Она определяет, через сколько дней закрывать налогоплательщику счет, если он вовремя не оплатил налог, также эта СУР определяет количество дней, через которое надо направлять такое уведомление, срок возврата денег налогоплательщику. Но есть еще две СУР, по налоговым проверкам: одна – по возврату НДС, вторая – направленная на проверки по особому порядку. Кроме того, есть СУР таможенная. Наконец, как недавно выяснилось, налоговые органы по блокированию электронных счетов-фактур (ЭСФ) применяют другой уже подход. То есть в разных случаях налоговики делают разные категории для разных видов налогового администрирования, суммирует Карин.

«Например, СУР, которая по общему порядку, в целях общего администрирования, ставит «средний риск». Но, несмотря на это, тот же налогоплательщик, которому присвоили «средний риск», может попасть на налоговые проверки и по нему будет «высокий риск», именно по налоговым проверкам, и «низкий» – по таможенным. То есть получается, что по одному и тому же налогоплательщику могут быть присвоены разные категории рисков», — иллюстрирует эксперт.

Естественно, считает он, налогоплательщику сложно понимать и соблюдать критерии СУР, чтобы находиться в низкой рисковой зоне.

«Было бы целесообразно объединить все СУР в одну понятную и простую систему», — предлагает Карин.

Второй блок проблем, по мнению налогового консультанта, связан с тем, что критерии для расчетов в целях категорирования налогоплательщиков, не всегда точны и не объективны. Например, есть такой критерий – среднемесячная зарплата работников, которая сравнивается со среднеотраслевыми данными органов статистки. Такие статистические данные получаются некорректными, поскольку «отраслей» для сравнения очень мало, и они слишком укрупнены. Например, зарплаты работников частных небольших ломбардов находятся в одной категории с зарплатами банков второго уровня (БВУ), хотя разница в оплате труда достигает 300%.

«Такие недоработки и искаженные показатели, на наш взгляд, влияют на достоверное категорирование налогоплательщиков», — заключает Карин.