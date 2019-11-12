Алматы. 12 ноября. КазТАГ – Дни культуры Москвы пройдут в Алматы, сообщает пресс-служба акима города.

«В Алматы 14-17 ноября пройдут Дни культуры Москвы, посвященные 25-летию дружбы двух городов и установления побратимских отношений. В Южной столице Казахстана, крупнейшем городе Республики, пройдут деловые и спортивные мероприятия, перед алматинцами выступят звездные эстрадные и театральные коллективы Москвы», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Московскую делегацию возглавляет министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин.

«Москва и Алматы продолжают традиции дружбы и сотрудничества, заложенные в октябре 1994 года, когда города подписали соглашение и стали побратимами. При этом отношения между Москвой и Алматы, а также жителями этих городов всегда были шире, чем предусмотрено любыми соглашениями и протоколами», — отметил Черемин.

Отмечается, что развлекательная программа включает гала-концерт «SOPRANO Турецкого», спектакль «Царевна-лягушка» Московского Театра Кукол, турнир по боксу между молодежными сборными Москвы и Алматы, создание и открытие арт-объекта художника Миши Most, фотовыставка «Москва и Алматы: 25 лет дружбы».

«Деловая программа мероприятия включает в себя экономическую конференцию по вопросам инвестиционного, торгово-экономического и делового сотрудничества, а также круглые столы, на которых будут обсуждаться векторы развития современных мегаполисов и взаимодействие в гуманитарной сфере, в том числе, поддержка соотечественников за рубежом», — сказано в сообщении.