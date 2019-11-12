Находившийся в международном розыске с 2016 года казахстанец депортирован из РФ

Нур-Султан. 12 ноября. КазТАГ — Находившийся в международном розыске с 2016 года казахстанец депортирован из России, сообщает пресс-служба комитета финансового мониторинга (КФМ) министерства финансов (МФ) РК.

«Находившийся в международном розыске (гражданин РК – КазТАГ) с 2016 года (…) был задержан 25 октября в Калининграде сотрудниками российских правоохранительных органов при взаимодействии со службой экономических расследований (СЭР) КФМ МФ РК. На территории Российской Федерации он проживал по поддельным документам. (…) 9 ноября по решению судебных органов России задержанный депортирован в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

По данным ведомства, казахстанец скрывался от следствия за совершение уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности, предусмотренных частью 3 статьи 245 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций), частью 2 статьи 262 (создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них) УК РК.

«Преступными действиями данного лица государству был причинен ущерб на сумму свыше Т2 млрд», — резюмируется в сообщении.