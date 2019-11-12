Нур-Султан. 12 ноября. КазТАГ – Владимир Радионов. В Нур-Султане по трем показателям экономики наблюдается снижение по итогам 10 месяцев 2019 года, сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов.

«По трем показателям (экономики – КазТАГ) отмечается снижение в Нур-Султане, по двум – в Мангистауской области. Кроме того, зафиксировано замедление по сравнению с сентябрем по трем показателям в Мангистауской области. По одному показателю снижение и по двум показателям замедление отмечаются в Алматинской, Жамбылской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях», — сказал Даленов на заседании правительства во вторник.

Так, Нур-Султан находится в отрицательной зоне по строительству и инвестициям (-3,4% и -8,6% соответственно), по этим же показателя отрицательную динамику показывает Шымкент, на 18,3% снизились строительные работы в Мангистауской области. По сельскому хозяйству снизился выпуск продукции в Костанайской области, однако глубина снижения сократилась с -33,8% до -22,8%.