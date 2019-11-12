«Вызовы современности: торговые войны, санкции и военные конфликты». «США наращивают усилия с целью дестабилизировать внутриполитическую обстановку». «Сегодня ветер Истории — попутный всем оппонентам власти». «Тимур Кулибаев продает аэропорт Алматы»

Сетевой Казахстан 12 ноября 2019г.

KP . KZ . «Вызовы современности: торговые войны, санкции и военные конфликты» — В Нур-Султане стартовал V юбилейный политический форум «Астана Клуб». В его рамках эксперты обсуждают основные проблемы и перспективы международной политики и мировой экономики. Как отметила в своем выступлении спикер сената РК Дарига НАЗАРБАЕВА, если посмотреть на географию наиболее острых мировых конфликтных узлов последнего времени, то нельзя не увидеть, что все они сосредоточены в Большой Евразии, или вокруг Большой Евразии. Речь идет о торговых супервойнах, экономических санкциях и контрсанкциях, непрекращающихся военных конфликтах, геополитическом противостоянии, разрушении режима доверия и системы контроля за ядерными арсеналами.

CAMONITOR . KZ . «Казахстанская политология: нужна ли она власти и обществу?» — Юрий БУЛУКТАЕВ, главный научный сотрудник КИСИ при президенте РК, доктор политических наук — Безусловно, политология в Казахстане как наука востребована. Представляющие ее специалисты участвуют в управленческой, исследовательской деятельности и играют заметную роль в образовательной сфере. Объектами профессиональной деятельности казахстанских политологов являются все уровни власти – районный, городской, областной и республиканский.

Аскар НУРША, декан школы государственной политики и права AlmaU — Политология востребована, и даже, более того, думаю, что в связи с последними изменениями в стране интерес к ней будет расти как в обществе в целом, так и у учащейся молодежи. В то же время следует понимать, что она пережила период кризиса, который был обусловлен несколькими причинами.

RITMEURASIA . ORG . Виктория ПОПОВА – «Кто «раскачивает» Казахстан» — На сегодняшний день ни одно государство мира не может быть гарантировано от вмешательства США и их союзников в его внутренние дела. Не остался в стороне и Казахстан, переживающий этап транзита власти, где, пользуясь переформатированием государственного механизма, США наращивают усилия с целью дестабилизировать внутриполитическую обстановку, работая все интенсивнее и напористее.

EHONEWS . KZ . «Соберет ли петиция против китайских инвестиций один миллион подписей?» — Предприниматель из Актобе Куат ШАМУРАТОВ инициировал и организовал сбор подписей под петицией против китайских инвестиций и переноса 55 предприятий из КНР на территорию Казахстана. Он ответил на вопросы «Эха Казахстана», прокомментировав цели и задачи кампании, в рамках которой предполагается собрать один миллион подписей.

PLATON . ASIA . «Иргалиев: Сегодня ветер Истории — попутный всем оппонентам власти» — Сегодня на вопросы нашего портала о митингах, парламентских выборах, «непонятном деле» Б. Манзорова, плагиате вице-министра и о многом другом отвечает оригинальный политолог и политтехнолог Еркин ИРГАЛИЕВ из научно-образовательного фонда Aspandau — Но в стане оппозиции также неутешительная ситуация. Все по-прежнему – грызня и отсутствие ресурсов. Ставка режиссеров политической «пьесы» — именно на этот неутешительный факт. Но мой реализм подсказывает: в нужный момент общество вновь сориентируется и сорганизуется, чтобы поломать все сценарии. Вывод – нужна свежая кровь, свежие идеи, новые люди.

FORBES . KZ . «Тимур Кулибаев продает аэропорт Алматы. Какие планы у будущего нового владельца?» — Как сообщил источник, консорциум TAV Airports (42% принадлежит Groupe ADP, международному оператору парижских аэропортов Шарль-де-Голль, Орли и Ле-Бурже) и VPE Capital (компания по управлению активами в странах СНГ) будет реконструировать и достраивать аэропорт до уровня современного международного. По словам источника, размер инвестиций в проект оценивается в миллиарды долларов США. Три дня назад Groupe ADP на своем сайте сообщила, что переговоры с нынешним владельцем международного аэропорта Алматы могут быть завершены в ближайшие недели или месяцы.

LITER . KZ . «Казахстан повысил прогноз добычи нефти до 90,5 миллионов тонн в 2019 году» — Казахстан, крупнейший после России на постсоветском пространстве нефтепроизводитель, несколько повысил общий прогноз добычи «черного золота» в 2019 году за счет ожидаемого прироста на трех крупнейших месторождениях страны, сообщило министерство энергетики. По данным ведомства, по итогам 10 месяцев этого года объем добычи нефти по республике составил 74,8 млн тонн или 100,3% к аналогичному периоду 2018 года.Добыча нефти на трех крупных нефтегазовых проектах страны составила на Кашагане – 11,5 млн тонн, Тенгизе – 24,6 млн тонн, Карачаганаке – 9,1 млн тонн.

AZATTYQ . ORG . ««Перейдем с муки на картошку»: почему в Казахстане дорожает хлеб?» — Цены на мучные изделия в Казахстане выросли с ноября. Власти ссылаются на неурожай в этом году и пытаются заверить, что цены на хлеб не поднимутся. По мнению некоторых экспертов, качественное зерно будет экспортироваться и это повлияет на цены на внутреннем рынке.

EXPRESS — K . KZ . «Торговцы заявили о грядущем росте цен на мясо» — Ценовой скачок на мясо в Павлодаре вероятен уже в январе 2020 года. Это прогнозируют сами торговцы рынков, объясняя необходимость накрутки дополнительными расходами, которые они вынуждены будут нести из-за новой формы налогообложения. Бой курантов 31 декабря перелистнет не только страничку календаря, но и прайс-лист на мясную продукцию. Былых цен на самый нужный в отнюдь не вегетарианской стране товар уже не будет. С января 2020 года всех рыночных торговцев мясом обязуют обзавестись контрольно-кассовой машиной и перейти на новую форму предпринимательства.

TIME . KZ . «Ужесточить, но не сильно» — Коррупционеров перестанут освобождать от тюрьмы за сдачу со всеми потрохами “крупной рыбы”. Парламентарии намерены прекратить практику, которая широко использовалась в 1937 году. Именно об этом вчера говорили мажилисмены на рабочей группе по новым поправкам в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. В дискуссии участвовали Генпрокуратура, МВД, КНБ и Агентство по противодействию коррупции. Депутат Василий ОЛЕЙНИК предложил, чтобы признание вины и заключение соглашения со следствием не давали гарантии прекращения уголовного преследования.

«Загремел под фанфары» — С 2010 года в Казахстане реализуется программа дошкольного образования “Балапан”, в рамках которой государство выделяет деньги частным детским садам. Благодаря этому финансированию родители получают возможность оплачивать услуги учреждений по сниженным ценам, также снижается нагрузка на государственные сады. Правда, в некоторых случаях программа “Балапан” помогает не только детям, но и нечистым на руку бизнесменам. Среди них оказался и музыкант Сапаргали ТАСБАЛТА. Он попытался заняться бизнесом в сфере дошкольного образования, но в итоге оказался на скамье подсудимых.

«Когда таблетка убивает» — Вчера в Алматы обрисовали токсикологическую ситуацию в стране. В списке причин отравлений лидирует алкогольная продукция. И все же за последние годы количество интоксикаций спиртоносными суррогатами значительно снизилось по сравнению с серединой и концом 1990-х годов. Сейчас оно составляет 48 процентов в общей статистике. На втором месте — отравление лекарственными препаратами (17 процентов). Причем 90 процентов из них — попытки совершить самоубийство.

CARAVAN . KZ . «Как из мусора делать деньги, или инструкция по сохранению окружающей среды» — Ежедневно в мире производятся сотни тысяч тонн пластика, а разлагается он минимум в течение 100 лет. Свой вклад в решение проблемы его утилизации с некоторых пор вносит и столица Казахстана, здесь крупные торговые сети перестали выдавать бесплатные пакеты. Но остроту вопроса эта мера снимает лишь частично. О том, как уменьшить количество отходов, дать отработанному материалу вторую жизнь и снизить нагрузку на окружающую среду, говорили участники форума Торгово-промышленной палаты Франция – Казахстан.

«Государственному детсаду не хватило 10 миллионов, чтобы накормить детей и избавиться от тараканов» — В поселке Жанакорган – скандал. Социальные сети и местная пресса разоблачили руководство местного детского садика “Алпамыс”. Авторами некоторых постов и комментариев стали сами сотрудники дошкольного учреждения, у которых проснулась совесть. Они устали молчать о том, что в детском саду санаторного типа № 28 детям есть нечего, с питьевой водой перебои, в помещениях – грязь. После этого в поселок нагрянула партийная комиссия “Nur Otan”. Их взглядам предстало душераздирающее зрелище.

KURSIV . KZ . «Как новые технологии помогают казахстанской полиции ловить преступников» — Внедрение цифровых систем в полиции и проведение начальных этапов реформы МВД дали первые результаты. С начала года преступность в Казахстане снизилась на 14%, раскрываемость увеличилась на 8%. Резкий скачок помогла сделать не только перестроенная кадровая система, но и внедрение автоматизированных программ Smart City. Прошел почти год с тех пор, как в Казахстане стартовала одна из самых масштабных за последнее время реформ в правоохранительной системе. На реализацию ее в течение трех лет будет направлено свыше 170 млрд тенге. Изначально преобразование системы МВД было нацелено на повышение доверия граждан и сокращение уровня преступности.

365 INFO . KZ . «Смешанные браки: «свежая кровь» или слом генофонда?» — В целом в нашем обществе к межнациональным бракам относятся вполне терпимо. Однако число не одобряющих оказалось больше, чем можно было ожидать. Против таких союзов высказалась почти треть участников социологического опроса. Чаще всего противники считают, что это нарушает генофонд. Зато к однополым бракам подавляющее большинство отнеслось резко отрицательно. Что касается семейных ценностей в целом, то, с одной стороны, в обществе преемственность поколений, авторитет старших и уважение к женщине. С другой – все чаще бросают новорожденных, высокий процент разводов и ранние беременности среди школьниц. Это уже признаки кризиса, считают авторы исследования «Ценности казахстанского общества в социологическом измерении».

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