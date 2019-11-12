Назначен новый замначальника генштаба ВС РК

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Нур-Султан. 12 ноября. КазТАГ — Назначен новый заместитель начальника генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РК, сообщает пресс-служба министерства обороны (МО) РК.

«Приказом министра обороны заместителем начальника генерального штаба – начальником департамента воспитательной и идеологической работы генерального штаба Вооруженных сил Казахстана назначен капитан первого ранга Серик Бурамбаев», — говорится в сообщении во вторник.

Бурамбаев в разные годы занимал должности в Атырауском областном военном комиссариате, был заместителем начальника Военно-морского института, заместителем главнокомандующего Военно-морскими силами ВС РК.

Напомним, до июля 2019 года Бурамбаев занимал должность начальника департамента информации и коммуникаций минобороны РК.

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