Нур-Султан. 12 ноября. КазТАГ — Дождь и снег ожидаются во вторник лишь на северо-западе и востоке Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона ожидается погода без осадков, лишь на северо-западе и востоке республики местами пройдут осадки в виде дождя и снега. Местами ожидаются усиление ветра, гололед, туман, лишь на востоке – низовая метель», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Временами гололед. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура днем около 0, ночью -6-8.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер 0-5 м/с. Температура днем +6+8, ночью -2-4.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура днем +13+15, ночью -1+1.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. Днем -3+2, ночью -4-9.

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. Днем -2+3, ночью -3-8.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются небольшой снег, туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. Днем 0-5, ночью -4-9.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются небольшой снег, низовая метель, туман, гололед, днем усиление ветра 15-20 м/с. Днем 0-5, ночью -13-18.

В Жамбылской области местами ожидается туман, днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Днем +6+11, ночью -1-6.

В Мангистауской области местами ожидается туман, ночью местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Днем +12+17, ночью +4+9.

В Павлодарской области местами ожидается туман, днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Днем -3+2, ночью -10-15.

В Карагандинской области местами ожидается туман, днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Днем +3+8, ночью -8-13.

В Туркестанской местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Днем +12+17, ночью -2+3.

В Алматинской области местами ожидается туман. Днем +4+9, ночью 0-5.

В Кызылординской области местами ожидается туман. Днем +8+13, ночью -2-7.

В Атырауской области местами ожидается туман. Днем +10+15, ночью +1+6.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются небольшие осадки, туман. Днем +5+10, ночью 0-5.

В Актюбинской области местами ожидается туман. Днем +5+10, ночью -3-8.

«В ближайшие сутки на горных реках республики будет наблюдаться колебание водности. На реках северной половины республики продолжится охлаждение водной поверхности и усиление ледообразования», — добавили синоптики.