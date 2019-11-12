Стоимость 1 кв. м нового жилья в Казахстане в октябре выросла на 1,5%

Нур-Султан. 12 ноября. КазТАГ – Стоимость 1 кв. м нового жилья в Казахстане в октябре 2019 года составила Т289 938 и выросла за месяц на 1,5%, с начала года – на 5,3%, указывается в информации комитета по статистике министерства национальной экономики (МНЭ) РК.

Согласно статданным, стоимость перепродажи 1 кв. м благоустроенного жилья в октябре за месяц выросла на 0,7% (с начала года – на 4,9%) – до Т198 733, стоимость неблагоустроенного жилья выросла на 0,8% и 10,6% соответственно – до Т124 287.

Стоимость аренды 1 кв. м благоустроенного жилья составила Т1483 (+0,9% и +16,3% соответственно).