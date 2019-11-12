Пропавшую в горах Алматы туристку будут искать две группы спасателей с собаками

Нур-Султан. 12 ноября. КазТАГ – Пропавшую в горах Алматы туристку Асель Панаргалиеву будут искать две группы спасателей с собаками, сообщает пресс-служба КЧС МВД Казахстана.

«13 ноября в 8.00 группа спасателей из 10 человек личного состава приступит к поисково-спасательным работам, разделившись на две группы по пять человек. В каждую группу будет включен кинологический расчет. Первая группа будет следовать по маршруту от космостанции до Большого Алматинского озера, вторая выдвинется от озера до Коммунальника (бывший дом отдыха)», — сообщил во вторник официальный представитель КЧС Нурсултан Нурахметов.

26-летняя девушка 9 ноября ушла одна в сторону Большого Алматинского пика и в тот же день перестала выходить на связь.