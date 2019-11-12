Порядка 70% электросетей в ЗКО полностью изношены – аким

Нур-Султан. 12 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Порядка 70% электросетей в Западно-Казахстанской области полностью изношены, сообщил аким ЗКО Гали Искалиев.

«Состояние электросетей у нас (в ЗКО – КазТАГ) плохое. У нас около 26 тыс. км линий и они, конечно, все были построены в советское время, и имеют большую степень износа. Порядка 68-70% электросетей полностью изношены», — сообщил Искалиев на пресс-конференции в СЦК во вторник.

По его словам, работа по замене электросетей начнется после привлечения инвестиций.

«Поэтому мы совместно с региональной энергораспределительной компанией готовим инвестиционный план на следующие три года. Если этот инвестплан местные и центральные уполномоченные органы утвердят, то мы сможем привлекать инвестиции по замене этих сетей», — пояснил Искалиев.

Напомним, ранее сообщалось, что Акорда, парламент и правительство почти сутки были без центрального электроснабжения в Нур-Султане. Централизованное электричество в центральном районе Левобережья отключилось после пожара на подстанции, в результате чего в ночь на 10 ноября ряд главных зданий страны перевели на резервное электропитание.

Позднее Токаев поручил правительству создать специальную комиссию во главе с вице-премьером Романом Скляром и при необходимости передать правоохранителям дело об отключении света в Акорде.

В пресс-службе премьер-министра РК позднее сообщили, что проведено первое заседание спецкомиссии, в рамках которого «министерству энергетики поручено оперативно провести экспертизу для определения причин отключения электроэнергии, отмечена необходимость проведения соответствующей ревизии, чтобы в будущем исключить повторения подобных фактов».

По факту аварии департаментом полиции (ДП) Нур-Султана начато досудебное расследование по статье 292 УК РК по факту нарушения правил пожарной безопасности. Досудебное расследование поручено оперативно-следственной группе ДП Нур-Султана. Ход расследования взял на контроль министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

На брифинге в акимате была озвучена предположительная причина отключения электричества в Нур-Султане – короткое замыкание.