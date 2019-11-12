Алматы. 12 ноября. КазТАГ — В Актобе прекращено дело в отношении Казахско-Русского международного университета, сообщает пресс-служба вуза.

«Дело, возбужденное комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки министерства образования и науки РК в специализированном административном суде Актобе в отношении Казахско-Русского международного университета прекращено 11 ноября в связи с отсутствием состава правонарушения», — сообщили в пресс-службе Казахско-Русского международного университета.

Отмечается, что в актюбинском университете обучаются более 3 тыс. студентов, магистрантов, докторантов.

Напомним, 7 ноября сообщалось, что приостановлена лицензия Казахско-Русского международного университета. По данным министерства образования и науки (МОН) РК, постановление о наложении административного штрафа с приостановлением лицензии на реализацию образовательных программ высшего и послевузовского образования было вынесено сроком на один месяц с момента вступления в силу настоящего постановления. Рассмотрение административного дела в отношении международного вуза состоялось 5 ноября.

Казахско-Русский международный университет расположен в Актобе и готовит специалистов в области бизнеса и права, а также гуманитариев и преподавателей. 23 февраля вуз отпраздновал свое 25-летие.