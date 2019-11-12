Продажа аэропорта Алматы станет хорошим шагом в улучшении сервиса

Нур-Султан. 12 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Продажа АО «Международный аэропорт Алматы» станет хорошим шагом в улучшении сервиса, заявил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов.

«Переговоры с турецкой компанией еще не завершены. Я понимаю, что наше ведомство (отвечает за аэропорт – КазТАГ). Алматинский аэропорт находится в собственности частной компании, поэтому реализация идет. Те моменты, которые необходимо согласовать с нами, как с уполномоченным органом, соответствующие процедуры с комитетом гражданской авиации проводятся. Я думаю, что это будет не плохой, хороший шаг в части улучшения качества обслуживания сервиса и привлечения дополнительных инвестиций. Насколько мне известно, приходит известная компания, которая владеет несколькими аэропортами в управлении, и, кажется, два аэропорта во Франции. Да, положительно, я думаю (отразится на алматинском аэропорте – КазТАГ). Нам это (цена аэропорта – КазТАГ) неизвестно», — сообщил Атамкулов в кулуарах правительства во вторник.

По его словам, продажа аэропорта позволит провести его модернизацию и увеличить количество маршрутов.

«Действительно, алматинский аэропорт – один из крупнейших в Центральной Азии. Нам необходима модернизация и реконструкция вообще самого пассажирского терминала для удобства пассажиров, потому что ежегодно идет рост пассажиропотока через алматинский аэропорт. Тем более, что мы недавно только приняли, был принят приказ министерства о свободном, «открытом небе». То есть это позволит сегодня увеличить авиамаршруты», — отметил Атамкулов.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что крупнейший оператор аэропортов в Турции TAV Airports ведет переговоры о покупке аэропорта Алматы.

Согласно списку аффилированных лиц, опубликованных на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE), компания Venus Airport Investments B.V. (зарегистрирована в Амстердаме) является единственным акционером АО «Международный аэропорт Алматы». В свою очередь Venus Airport Holdings B.V. (также находится в нидерландской юрисдикции), согласно документу, владеет, пользуется и распоряжается 10%-ной и более долей единственного акционера аэропорта. Эта компания полностью принадлежит сингапурской Steppe Capital Pte. Ltd, контролируемой Тимуром Кулибаевым.