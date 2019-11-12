Досаев: Нацбанк сократил объем нот в обращении на треть – до Т3 трлн

Нур-Султан. 12 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Национальный банк (НБ) РК сократил объем нот в обращении на треть – до Т3 трлн, заявил председатель Нацбанка РК Ерболат Досаев.

«В рамках мер денежно-кредитной политики Национальный банк сократил объем нот в обращении на 30,1% с мая по октябрь 2019 года – с Т4,3 трлн до Т3 трлн. В результате банки перенаправили избыточную ликвидность на кредитование и другое финансирование экономики», — сказал Досаев на заседании правительства во вторник.

Общий кредитный портфель, по данным главы Нацбанка, с начала года вырос на 2,3% – до Т13,4 трлн на конец сентября. После списания неработающих займов в результате оздоровления банков в I квартале с апреля по сентябрь рост кредитования составил 7,4%, или Т921,8 млрд. Объем кредитов юрлицам вырос на 1,7%, или на Т121,7 млрд. Кредитный портфель физлиц увеличился на 14,7%, или на Т800 млрд. Долгосрочные кредиты по итогам сентября составили Т11,4 трлн, краткосрочные – Т2 трлн.

Ставка по тенговым кредитам для бизнеса снизилась до 11,7% в сентябре по сравнению с 12,2% в сентябре прошлого года. Ставка по краткосрочным кредитам для бизнеса снизилась с 12,1% до 11,9%, по долгосрочным – с 12,6% до 11,2%.

«Объем депозитов на конец сентября составил Т18,1 трлн, снизившись с начала года на 2,4%», — сказал Досаев.

После снижения их объема в I квартале 2019 года в связи с мерами по оздоровлению банковского сектора, как добавил глава Нацбанка, с апреля рост депозитов составил 5,2%, или Т901 млрд.

Также, по его словам, вклады в тенге за девять месяцев выросли на 6,7%, объем валютных депозитов снизился на 12,1%. В результате уровень долларизации депозитов снизился с 48,4% в начале года до 43,6% по итогам сентября.

Качественным изменениям на депозитном рынке способствует новый подход к установлению максимальных ставок по тенговым вкладам физлиц.

«Мы отошли от установления единого директивного значения ставки. В настоящее время на коротком горизонте до шести месяцев реализована привязка ставок к уровню базовой ставки. Депозитные ставки на более длинном горизонте формируются исходя из рыночных ставок самих банков», — сказал Досаев.

Так, по его данным, ставки по несрочным вкладам не превышают 10%, по срочным – 12%, а по сберегательным достигают 14,6%; такой подход обеспечивает нормализацию рынка и конкуренцию за клиента, повышает привлекательность сберегательных депозитов.

По словам Досаева, приток инвестиций практически не изменился по сравнению с 2018 годом.

Глава Нацбанка отметил, что чистый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) сложился на уровне прошлого года и составил $5,1 млрд и был обеспечен реинвестированием доходов нерезидентов, а также возвратом капитала резидентами из своих зарубежных дочерних организаций.

По портфельным инвестициям чистый отток капитала уменьшился на 13% и составил $2,6 млрд за девять месяцев 2019 года. Приток капитала был обеспечен выпуском еврооблигаций минфина в III квартале на 1,15 млрд евро и продажей глобальных депозитарных расписок АО «НАК «Казатомпром».