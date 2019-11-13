Вкладчики банков в декабре получат шанс поймать сверхвысокий доход

Если банки поднимут ставки вознаграждения на сберегательные депозиты до 14-14,6%, то срочно переложитесь в «сберкнижку»

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) объявил максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения по всем видам депозитов физических лиц, которые будут действовать с 1 по 31 декабря 2019 года.

По самым востребованным среди срочных вкладов – на один год и более с пополнением – максимальная рекомендуемая ставка вознаграждения прибавит 0,1 процентный пункт и составит 10,9%. Максимальная рекомендуемая ставка вознаграждения по несрочным вкладам на декабрь не изменится и составит 9,8%. Но зато по сберегательным вкладам обещан взрыв доходности!

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Вкладчики должны понимать, что новые рекомендуемые максимальные ставки вознаграждения коснутся лишь вновь привлекаемых депозитов.

«Смена рекомендуемых максимальных ставок вознаграждения может и не повлечь за собой запуска новых депозитных продуктов или пересмотра условий по действующим депозитам: ставки вознаграждения по депозитам в банках могут фактически измениться в течение месяца или меняться с меньшей периодичностью. Частота изменения ставок вознаграждения по вновь привлекаемым вкладам, выпуск на рынок новых депозитов для физических лиц зависит от депозитной политики каждого банка», — обращают внимание вкладчиков специалисты КФГД.

Тем не менее, игра на доходности для вкладчиков становится все более захватывающей. Тут уж нужно следить за политикой банков – иногда с их стороны можно ожидать очень привлекательных предложений.

Итак, какие изменения в области рекомендуемых максимальных ставок нас ожидают?

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Рост максимальных ставок вознаграждения будет особенно заметным по сберегательным вкладам от одного года: в зависимости от срока банки смогут принимать сберегательные вклады с пополнением под ставку 12,7-12,9%, а вклады без пополнения под ставку 14-14,6%.

КФГД , введя год назад новую классификацию вкладов, борется с наследием нулевых годов, когда депозитный продукт был унифицирован. Условия для вкладчиков были привлекательны: ставка вознаграждения – высокая, а ограничений по пополнению и досрочному изъятию вклада не существовало. Вкладчик получил абсолютную ценность – высокодоходный депозит с условиями текущего счета.

Теперь ситуация изменилась. Банкам требуются длинные деньги, и поэтому нужно перекроить депозитный рынок – как основной канал долгосрочного фондирования. Вот и продвигает КФГД новый вид вклада.

«Сберегательный вклад – это интересный продукт: общедоступный, с повышенной гарантией безопасности и высоким предсказуемым доходом. Не исключено, что с ростом максимальных ставок, в декабре мы увидим в банках повышенные ставки вознаграждения на уровне 14-14,6%. Вы, скорее всего, обратите внимание на эти депозиты. Оцените, насколько вам это подходит, ведь получая гарантию высокого дохода, вы со своей стороны берете на себя обязательство держать деньги в банке до окончания срока. Поэтому принимать решение о сберегательном вкладе нужно осознанно», — отмечает председатель КФГД Акылжан Баймагамбетов.

При этом он подчеркивает, что рынок ориентируется на рядовых, а не сверхбогатых вкладчиков: средний сберегательный депозит составляет 2,8 млн. тенге.

«Разница в ставках вознаграждения по сберегательным вкладам и другим депозитам в тенге становится более явной. Это связано с тем, что устойчивое фондирование необходимо каждому банку, который сбалансированно развивает ипотечное кредитование, автокредитование или другие долгосрочные кредитные продукты, — отмечает Акылжан Баймагамбетов. — Конкуренция за сберегательные вклады как ресурс развития – высокая, и в этих условиях одинаково высокие ставки вознаграждения могут предложить и устойчивые банки, и менее устойчивые. Поэтому ставка, под которую банк привлекает сберегательные вклады, становится важным индикатором для вкладчиков».

В связи с этим руководитель КФГД дает дельный совет: «В декабре, с повышением максимальных ставок, банки, возможно, поднимут ставки, а некоторые поднимут до уровня максимальной ставки. Принимая решение, оценивайте свои риски. Насколько устойчив этот банк? Насколько сильная бизнес-модель? Какие кредитные услуги банк предлагает за счет привлеченных во вклады денег? Насколько ответственно кредитует? Ориентируйтесь на средние ставки на рынке, особенно если располагаете суммой сверх 15 миллионов тенге – это максимальная гарантируемая сумма».

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КФГД сообщает, что в настоящее время сберегательные вклады от трех месяцев до трех лет доступны в 15 банках. Самые востребованные – сберегательные вклады на год и более без пополнения, на такие вклады приходится 85% от объема привлеченных денег. С начала года объем сберегательных вкладов увеличился более, чем в 8 раз (716%).

Классификация депозитов в банках

С октября 2018 года в Казахстане действует классификация вкладов, отвечающая разным потребностям вкладчиков.

Сберегательные вклады. Немобильные, но доходные – по ним банки имеют право начислять самую высокую из возможных ставку вознаграждения. Интересно, что сроки этих вкладов не такие уж и длинные (минимальный – 3 месяца). Но большой минус заключается в том, что не допускается частичное досрочное изъятие, а выдача денег при полном досрочном снятии возможна только через 30 дней после уведомления банка с потерей начисленного вознаграждения. При досрочном расторжении депозитного договора банк снизит начисленное вознаграждение до 0,1% годовых или ниже – по своим правилам.

Срочные вклады. Вкладчики, предпочитающие срочные вклады, более мобильны в распоряжении своими деньгами: ограничений досрочного снятия денег меньше, доходность срочных вкладов ниже, чем сберегательных, но выше, чем доходность несрочных вкладов.

Несрочные вклады – это самый привычный для казахстанцев финансовый инструмент. Ставка вознаграждения ниже, чем по сберегательным и срочным вкладам, но зато вкладчик имеет полную свободу действий: он может пополнять вклад, или снимать его часть или полностью без потери вознаграждения.

Сравнительная таблица доходности депозитов, ноябрь-декабрь 2019 года

Категория депозита По депозитам без пополнения По депозитам с пополнением Ноябрь Декабрь Ноябрь Декабрь НЕСРОЧНЫЕ 9,8 9,8 9,8 9,8 СРОЧНЫЕ 3 месяца 10,3 10,3 10,3 10,3 6 месяцев 11,6 10,3 11,6 10,3 12 месяцев 11,3 11,4 10,8 10,9 24 месяца 11,9 12,0 10,8 10,9 СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ 3 месяца 12,4 12,7 12,4 12,7 6 месяцев 12,7 13,6 12,7 13,6 12 месяцев 13,5 14,0 12,4 12,9 24 месяца 13,9 14,6 12,0 12,7

Источник: КФГД

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