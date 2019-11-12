Брошенные на Кок-Тобе саженцы не погибли – акимат

Алматы. 12 ноября. КазТАГ – Владимир Радионов. Саженцы, которые были брошены на Кок-Тобе, не погибли, сообщил руководитель управления зеленой экономики Алматы Ержан Сейтенов.

«Саженцы (брошенные на Кок-Тобе – КазТАГ) все живые, часть мы их посадили, весной можем досадить, куда надо. Всего в 2019 году в Алматы было высажено 120 тыс. деревьев», — сказал Сейтенов на пресс-конференции во вторник.

Так, по его словам, порядка 2 тыс. деревьев было высажено вдоль Атлетической деревни, около 1,1 тыс. – за театром в Атлетической деревне, в микрорайоне Саялы – около 2 тыс., в микрорайоне Саялы-2 была разбита новая березовая роща, высажено около 1 тыс. деревьев.

«На все эти деревья идет гарантия по обслуживанию два года. Если они даже не приживутся – мы их поменяем», — добавил руководитель управления.

Также он отметил, что посадка деревьев в текущем году носила хаотичный характер. Сейчас же разрабатывается мастер-план по посадке зеленых насаждений на ближайшие три года.

«В этом году мы привлекали к посадке жителей города, чтобы придать процессу массовость. В следующем году, чтобы повысить приживаемость деревьев, будем сажать сами», — уточнил глава управления.

В свою очередь руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхан Ахмеджанов добавил, что в 2019 году в городе не давалось разрешений на вырубку здоровых деревьев, снос шел только там, где сносилось ветхое жилье.

Напомним, 13 октября в рамках акции озеленения Jasyl Almaty на пострадавшем от пожара склоне горы Кок-Тобе 500 волонтеров высадили 40 тыс. саженцев яблони Сиверса и 500 тыс. луковиц тюльпанов. Позже представители экологического общества «Зеленое спасение» выявили, что на склоне, где производилась высадка, остались брошенными саженцы яблонь, луковицы тюльпанов и инвентарь.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Алматы 29 октября объявил выговор первому заместителю акима Алматы Ерлану Кожагапанову, поводом послужил случай с засадкой саженцами склонов Кок-Тобе.