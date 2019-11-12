С персональными данными лучше перебдеть 12.11.2019 16:00 Владислав ЮРИЦЫН Экономика 112 0 Андрей Воякин, эксперт в сфере информационной и финансовой безопасности, о криптобиржах и хитрых «пирамидах» Похожие материалы: Беларусь намерена покупать зерно в Казахстане Лукашенко предложил казахстанскому бизнесу войти в акционерный капитал «Гомсельмаш» Вызовы мировой экономики ЕАЭС должен использовать себе во благо – Лукашенко На 45% вырос объем поставок казахстанской продукции в Беларусь за последние три года Лукашенко обозначил основные проблемы ЕАЭС