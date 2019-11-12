За неэффективное использование бюджетных средств предусмотрена адмответственность

Нур-Султан. 12 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. С 2020 года за неэффективное использование бюджетных средств предусмотрена административная ответственность, заявил первый заместитель премьер-министра РК – министр финансов РК Алихан Смаилов.

«Хотел бы предупредить центральные и местные исполнительные органы о том, что недавно парламентом одобрены поправки в бюджетное законодательство в части усиления ответственности за неэффективное планирование и использование бюджетных средств. Теперь предусмотрена административная ответственность. Более того, к ответственности будут привлекаться не только руководители бюджетных программ, но и первые руководители центральных и местных исполнительных органов. Данная поправка войдет в законную силу уже с 1 января 2020 года», — сказал Смаилов на заседании правительства во вторник.

К сожалению, как отметил первый замглавы правительства, по итогам 10 месяцев, несмотря на проведенные три уточнения и две корректировки бюджета, значительные суммы не освоены, как у центральных госорганов, так и на местном уровне.

Он предложил привлечь к ответственности руководителей бюджетных программ вышеперечисленных министерств и местных исполнительных органов, за допущенные недостатки, приведшие к значительной сумме неосвоения бюджетных средств.

По его словам, расходы республиканского бюджета составили Т9,565 трлн, или 99,2%. Не исполнено Т79 млрд. Из них экономия – Т11 млрд.

«Не освоено Т68 млрд. Здесь не учтены изменения уточненного бюджета, которые найдут отражение в текущем месяце», — уточнил Смаилов.

Наибольшее неосвоение допущено администраторами республиканских бюджетных программ: министерство экологии, геологии и природных ресурсов – Т10,1 млрд, министерство образования и науки – Т9,3 млрд, министерство индустрии и инфраструктурного развития – Т7,8 млрд, министерство культуры и спорта – Т6,1 млрд и министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности – Т5,1 млрд.

«Основные причины неосвоения – реорганизация госучреждений, несвоевременное представление актов выполненных работ, длительное проведение процедур заключения договоров, допсоглашений», — перечислил первый зампремьера.

Он отметил, что расходы местных бюджетов составили Т4,705 трлн, из которых не исполнено – Т75 млрд.

В отчетном периоде регионам выделено целевых трансфертов на сумму Т1,256 трлн. На местном уровне они освоены на 97,3%, или Т1,222 трлн. Не исполнено – Т34 млрд, из них Т7 млрд – экономия бюджетных средств. Не освоено – Т27 млрд.

Наибольшее неосвоение сложилось, по данным Смаилова, в следующих регионах: Нур-Султан – Т6,1 млрд, Алматы – Т4,9 млрд, Туркестанская область – Т3,4 млрд, Западно-Казахстанская область – Т2,9 млрд.