Нур-Султан. 12 ноября. КазТАГ — Занимавшимся сбытом боевых гранат с запалами вынесли приговор в Алматинской области, сообщает пресс-служба комитета национальной безопасности (КНБ) РК.

«6 августа приговором Кербулакского районного суда Алматинской области вынесен приговор в отношении группы лиц, занимавшихся сбытом боевых гранат «РГД-5» и запалов к ним. Участники группы признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 287 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств – КазТАГ), частью 1 статьи 361 (злоупотребление должностными полномочиями – КазТАГ) УК РК и им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до трех с половиной лет с отбыванием в учреждении УИС средней безопасности», — говорится в сообщении во вторник.

В ведомстве уточнили, что противоправная деятельность указанной группы, причастной к незаконной реализации взрывных устройств, пресечена департаментом КНБ по Алматинской области в мае текущего года.

Напомним, 30 мая сообщалось, что попытку продажи восьми гранат с запалами пресекли в Алматинской области.