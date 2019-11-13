Алматы. 13 ноября. КазТАГ – Более чем вдвое сократилась за 40 лет плотность зеленых насаждений на человека в Алматы, сообщает пресс-служба акима города.

«Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев провел рабочее совещание, на котором был рассмотрен проект мастер-плана озеленения города, предусматривающий посадку 1 млн деревьев в ближайшие три года. С целью разработки мастер-плана были проведены исследования и изучение ситуации с зелеными насаждениями. К этой работе были привлечены профильные специалисты, которые установили, что сегодня площадь зеленых насаждений общего пользования составляет всего 894 га – 4.8 кв.м на человека. Тогда как в 70-80-х годах этот показатель достигал 10 кв.м», — говорится в распространенном в среду сообщении.

В акимате снижение объяснили «как ростом территории города, так и численности населения».

«При этом за последние три года было высажено около 134 тыс. зеленых насаждений. В текущем году будет высажено около 140 тыс. насаждений», — уточнили городские власти.

В горакимате рассчитывают, что «эффект от высадки миллиона деревьев и кустарников будет весьма ощутимым».

«Так, будет произведено 118 млн кг кислорода, площадь озеленения города вырастет до 5000 кв.м, на 40% снизится уровень шума вдоль дорог, на 75% снизится уровень пыли в радиусе одного км от озелененной территории. Вместе с тем вырастет уровень благоустройства города, появятся новые рекреационные зоны, скверы и парки», — уверяют в горакимате.

Это, по мнению чиновников, «положительно скажется на психологическом климате и создаст комфортные условия для жизнедеятельности горожан».

«Вся работа по озеленению города должна вестись в едином русле, не должно быть стихийной посадки или обрезки деревьев. Для этого мы разрабатываем мастер-план», — заявил Сагинтаев.

В акимате заверили, что на вырубку деревьев, закрывающих фасады магазинов, салонов и прочих объектов предпринимательства, будет введен запрет. Также власти обещают ужесточить контроль за компенсационной посадкой и увеличить количество высаживаемых деревьев взамен вырубаемых.

«Сагинтаев дал ряд поручений по доработке мастер-плана. В целом необходимо уточнить содержательную часть и предусмотреть конкретные меры реализации, в том числе мощность питомников, единые подходы и правила по посадке и уходу за зелеными насаждениями», — сказано в сообщении.