В октябре валютный рынок Казахстана вырос на 12% за счет роста сделок по рублю – KASE

Алматы. 13 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. В октябре валютный рынок Казахстана вырос на 12,3% за счет роста объемов сделок по рублю, сообщил заместитель председателя правления АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) Андрей Цалюк.

«Объем торгов на рынке иностранных валют вырос на 12,3%, до Т842,4 млрд. Рост – за счет значительного роста объемов сделок по рублю», — сказал Цалюк, выступая на брифинге биржи в среду в Алматы.

По его словам, Национальный банк озвучивал причины этого – рублей на казахстанском рынке не хватает, было заключено своп-соглашение Национального банка с Евразийским банком развития (ЕАБР).

«В результате Национальный банк поставил на наш рынок рубли. Их купили те банки, которые наиболее интересуют эти операции», — сказал замглавы биржи.

По мнению представителя KASE, это очень важно, потому что одной из основных тем на прошлой неделе на рынке в Москве был интерес к Казахстану.

«Раньше было любопытство, а сейчас действительно был интерес со стороны и российских брокеров, и российских банков. Основная тема – насытить рынок (Казахстана – КазТАГ) российским рублем за тенге», — сказал Цалюк.

Связано это с тем, что торговые взаимоотношения двух стран растут.

«Импорт растет очень быстро из России и обеспечивать эти сделки лучше всего непосредственно рублем, причем, который будет покупаться за тенге, минуя доллар. Пока работает во многом такой механизм, что в результате нехватки ликвидности на паре «рубль-тенге» контракты обслуживается через доллар, то есть на тенге покупается доллары, а на доллары – рубли. В результате получается, что такое внешнеторговое сотрудничество приводит к определенному давлению на курс тенге к доллару. Поэтому Национальный банк и биржа принимают меры, чтобы насытить казахстанский рынок рублем, чтобы спреды на паре «рубль-тенге» стали меньше», — считает зампред биржи.

Сейчас есть интерес и со стороны некоторых российских банков в плане прямого членство на KASE, чтобы работать на паре «рубль-тенге», добавил он.

«Номинально тенге ослаб к доллару на 0,2% всего с начала года. К евро тенге ослаб на 2,3%, к рублю – на 1,6%, юаню – 1,5%», — заключил Цалюк.