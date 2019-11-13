Нур-Султан. 13 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Более Т1 млн за упаковку стоили в России бесплатные лекарства от меланомы из Казахстана, передает корреспондент агентства.

«В настоящее время к нам поступили данные, что за рубежом, в частности в Российской Федерации, продаются наши онкологические препараты, которые закупаются единым дистрибьютором и имеют очень высокую стоимость – более Т1 млн за упаковку. Сейчас мы внепланово будем проверять онкологические центры, которые получали данный препарат, с участием правоохранительных органов, и по итогам проверки будут все материалы направлены в генеральную прокуратуру для дачи правовой оценки», — сообщила в среду во время пресс-конференции председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения Казахстана Людмила Бюрабекова.

По ее словам, на препаратах имеется штамп «бесплатно».

«Это два препарата для лечения заболевания онкологического – меланома. (…) Препарат «Пембролизумаб» – «Кейтруда» торговое наименование, и препарат «Тафинлар» – «Дабрафениб». Каждый из них стоит более Т1 млн за упаковку. Нас проинформировали пациенты, которые создали свою ассоциацию в защиту своих интересов, о том, что на рынке России выявлены наши препараты, причем с печатями наших медицинских организаций, так как у нас предусмотрено в правилах наличие штампа «бесплатно», — уточнила Бюрабекова, отвечая на вопрос журналистов.

Она отметила, что сейчас ведомство самостоятельно вместе с привлечением правоохранительных органов проведет свои проверки.

«И если мы выявим, что действительно утечка произошла этих препаратов, то сразу же передадим в генеральную прокуратуру. Они выдаются бесплатно, это стационарные препараты, не амбулаторные. В стационарах применяются, поэтому будет легче посмотреть. Всего 11 стационаров страны получали этот препарат от единого дистрибьютора», — добавила Бюрабекова.

Также она добавила, что после проверки генеральной прокуратуры фактов необеспечения лекарственными средствами в регионах были начато 27 досудебных расследований, «которые на сегодняшний день находятся в следственных органах».