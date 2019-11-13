Токаев обсудил с главой китайской CNPC вопрос зарплат казахстанских и иностранных рабочих

Нур-Султан. 13 ноября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с председателем совета директоров китайской корпорации CNPC Ван Илинем вопрос заработных плат казахстанских и иностранных рабочих, сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент поставил перед руководством CNPC ряд задач, связанных с повышением заработной платы казахстанских работников, приведением уровня оплаты труда в соответствие с выплатами иностранным сотрудникам, а также увеличением доли казахстанского содержания в закупках товаров и услуг. Ван Илинь поблагодарил главу государства за оказываемую поддержку и выразил полное понимание поставленных перед компанией задач, направленных на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества», — сообщили в Акорде в среду.

Как отмечается, президент Казахстана «высоко оценил поступательное развитие добрососедских казахстанско-китайских отношений, отметив вклад CNPC в социально-экономическое развитие страны».

«Компания CNPC присутствует как в нефтедобыче, так и в сферах переработки, транспортировки углеводородов. Проекты, которые осуществляет ваша корпорация, играют очень важную роль в экономике Казахстана», — сказал Токаев.