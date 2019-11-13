Нур-Султан. 13 ноября. КазТАГ — Крупную партию гаджетов и табачных изделий пытались ввезти в Казахстан из КНР, сообщает пресс-служба комитета государственных доходов (КГД) министерства финансов (МФ) РК.

«На таможенному посту МЦПС (международный центр приграничного сотрудничества – КазТАГ) «Хоргос» при въезде в РК из КНР сотрудниками таможенного поста МЦПС «Хоргос» совместно с сотрудниками в/ч 2088 ПС КНБ РК и ДЭР по Алматинской области задержаны и изъяты: табачные изделия, а именно сигареты марки Cavallo в количестве 80 блоков (16 тыс. штук сигарет), сигареты марки Mond в количестве 90 блоков (18 тыс. штук сигарет) и сигареты марки Milano в количестве 575 блоков (115 тыс. штук сигарет). Общее количество задержанных табачных изделий составила 745 блоков (149 тыс. штук сигарет) общим весом 103 кг; сотовые телефоны б/у разных моделей и марок в количестве 148 штук общим весом 16 кг», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Также сообщается, что были задержаны и изъяты: USB-накопитель (флешка) в количестве 6245 штук общим весом 87,43 кг; микросхемы к GSM-модулю в количестве 199 штук общим весом 13,68 кг; видеорегистраторы в количестве 42 штук общим весом 25 кг; лекарства китайского происхождения общим весом 112,5 кг.

«В настоящее время задержаный товар помещен на СВХ, определяется таможенная стоимость товара и выясняются все обстоятельства дела, после чего все причастные лица будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству», — резюмируется в сообщении.