Нур-Султан. 13 ноября. КазТАГ — Фатима Жакыпова освобождена от должности вице-министра образования и науки РК, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Постановлением правительства РК Жакыпова Фатима Надыровна освобождена от должности вице-министра образования и науки Республики Казахстан согласно поданному заявлению», — говорится в сообщении в среду.

Напомним, ранее директор департамента административной работы и государственных закупок МОН РК Анар Каирбекова заявила СМИ, что ответственный секретарь МОН РК Арын Орсариев якобы является руководителем коррупционной схемы. По ее словам, на Национальную образовательную базу данных (НОБД) из бюджета были перечислены Т48 млн, а работы оказались не выполнены. Также она пожаловалась на преследования со стороны вице-министра образования и науки Казахстана Рустема Бигари и еще одного замглавы МОН – Фатимы Жакыповой.

1 сентября Бигари сообщил, что 8 апреля 2019 года агентством РК по противодействию коррупции по пункту 2 части 3 статьи 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК было начато досудебное расследование, но 8 августа 2019 года уголовное дело прекращено этим же органом за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения.

16 сентября Жакыпова сообщила, что ее диссертация была проверена Национальным центром государственный научно-технической экспертизы, который обладает единственной программой проверки на плагиат научных трудов, выполняемых в Казахстане. Также она добавила, что подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

В начале ноябре в пресс-службе МОН РК сообщили, что Фатима Жакыпова «в связи с переходом на другую работу, согласно законодательству РК, в настоящее время идет процедура согласования по освобождению от занимаемой должности данного должностного лица».