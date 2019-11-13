Похолодание ожидается в большинстве областей Казахстана в ближайшие трое суток

Нур-Султан. 13 ноября. КазТАГ — Похолодание ожидается в большинстве областей Казахстана 14-16 ноября, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С районов Урала и Западной Сибири на Казахстан перемещаются арктические атмосферные фронты, с которыми по мере их продвижения на юго-восток, ожидаются снег, местами метель, усиление северо-восточного ветра и гололед. А в тыл фронтам движется антициклон, сформировавшийся над акваторией арктических морей. С ним-то в большинстве областей республики и ожидается похолодание, наиболее значительное в северных, центральных и восточных районах», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

Согласно прогнозу, ночная температура воздуха в северных, центральных и восточных областях понизится до -13-18, местами -20-25, что ниже средних многолетних значений на +4+10.

«Лишь на западе республики предполагается погода без осадков с температурой воздуха близкой к норме для данного периода», — резюмировали синоптики.