Мажилис одобрил законопроект об обязательном соцстраховании

Нур-Султан. 13 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Депутаты мажилиса парламента Казахстана на пленарном заседании в среду одобрили во втором чтении законопроект «Об обязательном социальном страховании».

«Проект закона «Об обязательном социальном страховании» направлен на развитие системы обязательного социального страхования с учетом соблюдения страховых принципов, социальной справедливости, усиление взаимосвязи между трудовым стажем и размерами выплат, формирование стимулов для участия населения в системе обязательного социального страхования», — говорится в заключении профильного комитета мажилиса парламента РК.

Законопроектом предусматривается новый механизм коэффициента утраты трудоспособности, основанный на индивидуальном подходе к каждому случаю.

«Действующее законодательство предусматривает применение усредненных коэффициентов. Законопроектом предлагается устанавливать коэффициент утраты трудоспособности в соответствии с индивидуальной степенью ее утраты, установленной подразделениями медико-социальной экспертизы. В результате ожидается увеличение размера социальных выплат по потере трудоспособности», — прогнозируют мажилисмены.

Также законопроектом предусматривается ежегодное повышение достигнутого коэффициента стажа участия в системе обязательного социального страхования «на 2% (0,02) после достижения стажа участия пять лет».

«Данная норма усиливает взаимосвязь между стажем участия в системе социального страхования и размерами социальных выплат», — разъясняют депутаты.

Законопроект также предусматривает повышение действующих коэффициентов количества иждивенцев при исчислении социальных выплат по потере кормильца.

«Рост коэффициентов по сравнению с действующими составляет от 5% до 20%, при этом наиболее высокий рост отмечается для количества иждивенцев от трех и более человек. Соответственно ожидается рост социальных выплат по потере кормильца», — обещают депутаты.

Также законопроектом предусматривается «усовершенствованный механизм исчисления социальных выплат по потере работы». А именно для лиц, стаж участия которых составляет пять лет и более, законопроектом предусматривается назначение социальных выплат по потере работы на срок до шести месяцев вне зависимости от причины потери работы.

«Улучшенный механизм исчисления социальных выплат по потере работы приведет к увеличению числа получателей данной социальной выплаты», — заверяют народные избранники.

Законопроект также предусматривает повышение коэффициента замещения дохода, применяемого для исчисления соцвыплаты по потере работы, с 30% до 40%, согласно рекомендациям Международной организации труда (МОТ).

«(Данная норма – КазТАГ) (…) приведет к соответствующему увеличению размера социальных выплат по потере кормильца», — заключают члены парламентского комитета.

Также «в целях обеспечения финансовой устойчивости в долгосрочный период» законопроектом, помимо ежегодного аудита деятельности государственного фонда социального страхования, предусматривается также проведение актуарных расчетов по оценке финансовой устойчивости на периодической основе».

Первое чтение по данному законопроекту состоялось 12 июня 2019 года.