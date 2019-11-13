Возможна ли столичная реабилитация Алматы? 13.11.2019 13:30 Владислав ЮРИЦЫН Политика 127 0 Политолог Максим Казначеев об информационных вбросах про повышение политического статуса старой столицы Похожие материалы: Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента Доллар незначительно подешевел в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента В Казахстане легализация самозанятых таксистов возможна через ЕСП