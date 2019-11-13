Transparency Kazakhstan: Слова Шпекбаева говорят об упрощенном подходе к вопросу коррупции

Алматы. 13 ноября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Слова председателя агентства по противодействию коррупции Алика Шпекбаева о неуемной тяге к роскоши как причине коррупции свидетельствуют об упрощенном подходе к серьезной проблеме, считает исполнительный директор фонда Transparency Kazakhstan Ольга Шиян.

«Здесь затронут лишь один аспект причины коррупции. А их на самом деле намного больше и определять причины коррупции только через тягу к роскоши – слишком упрощенный подход», — прокомментировала Шиян для КазТАГ сообщение о том, что в Казахстане ужесточат меры ответственности руководителей государственных и силовых структур.

Количество фактов коррупции в отдельных сферах, продолжила эксперт, особенно на бытовом уровне, где формат переведен в бесконтактный способ оказания государственных услуг, действительно снижается и это подтверждают социологические замеры.

«Но на уровне принятия политических решений наблюдается сужение конкуренции, тяга к монополизации и доминированию властей в установлении правил в конкурентной среде, что уничтожает ее (борьбу с коррупцией – КазТАГ) на корню», — отметила собеседник агентства.

На вопрос, почему 75% всех привлеченных к уголовной ответственности за коррупцию – мелкие чиновники, спикер ответила, что «по всей видимости, заставить отвечать по закону крупных чиновников не так просто».

«В принципе, сам законопроект («О противодействии коррупции» – КазТАГ) отличный, но кто-то из великих сказал, что строгие законы компенсируются их бездействием», — резюмирует Шиян.

Ранее Шпекбаев заявил, что в Казахстане ужесточат меры ответственности руководителей государственных и силовых структур.

«Данный законопроект рассмотрен уже в мажилисе и в сенате, и находится на подписи у главы государства. Теперь если заместители или председатели комитетов, министров или акимов, замы, руководители аппарата, на кого он представление пишет, если они будут задерживаться, автоматически должен подавать в отставку. Я имею в виду после обвинительного приговора», — сказал Шпекбаев в ходе антикоррупционного форума в Алматы.