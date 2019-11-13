Уравнять ответственность за распространение контрафакта предлагают в странах ЕАЭС

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Алматы. 13 ноября. КазТАГ – Уравнять ответственность за распространение контрафакта предлагают в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Если в одной стране – жесткий контроль и надзор, а в другой их нет, то бизнес находится в неравных условиях. Настал момент, когда надзорные органы должны выстраивать совместную работу. Меры ответственности за нарушения, связанные с распространением контрафактной продукции, должны быть симметричными во всех странах ЕАЭС», — заявила министр по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян.

По ее мнению, цифровая маркировка и прослеживаемость товаров – наиболее эффективный механизм борьбы с контрафактом.

«Маркировка шуб показала хорошие результаты, и сейчас страны ЕАЭС договорились о запуске проекта по маркировке обуви. В Беларуси и Армении она уже введена, идет запуск в России. Необходим сбалансированный подход: с одной стороны, надо защитить рынок от контрафакта, с другой, – не создавать дополнительную нагрузку на бизнес и препятствия для движения товаров. Самая большая проблема для делового сообщества – это состояние неопределенности, когда у бизнеса нет понимания, какие требования к нему могут предъявить в другой стране союза», — пояснила министр ЕЭК.

Она добавила, что механизмы цифровой прослеживаемости позволят снизить нагрузку на бизнес, поскольку прослеживаемость обеспечит все формы надзора.

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«При этом в системе надзорных органов необходима оптимизация и гармонизация. Темпы роста цифровой торговли значительно опережают темпы роста обычной торговли, в этой связи встает вопрос о регулировании этого процесса. Мы разработали «дорожную карту» по внедрению механизмов защиты потребителей в рамках цифровой торговли. Это особенно необходимо для тех, кто приобретает товары на крупных международных площадках. Сейчас документ находится на рассмотрении коллегии ЕЭК. Надеемся, что стороны нас поддержат», — резюмировала Минасян.

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