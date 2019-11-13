Кто есть кто в оппозиции и при власти? 13.11.2019 16:30 Лилия ИГЛИКОВА Политика 112 0 Толганай Умбеталиева о том, почему политическое реформирование в Казахстане буксует Похожие материалы: Власти Казахстана призвали религиоведов работать точечно с «группами риска» Власти Казахстана не разрешили партии «ХАҚ» начать процедуру регистрации Штормовые предупреждения объявлены на пятницу в Нур-Султане и четырех областях Есть ли шанс у Казахстана стать идеальным государством для пенсионеров? «Еще раз хочу сказать: никакого двоевластия у нас нет». «Декоммунизация по-казахски: много пафоса и никакой конкретики». «Показной патриотизм – последнее прибежище негодяя». «Почему казахстанской оппозиции так интересны парламентские выборы?»