Задержан управляющий директор «Аграрной кредитной корпорации» Казахстана

Нур-Султан. 13 ноября. КазТАГ – Задержан управляющий директор АО «Аграрная кредитная корпорация» холдинга «КазАгро», сообщает антикоррупционная служба.

«Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении управляющего директора – члена правления АО «Аграрная кредитная корпорация» холдинга «КазАгро» МСХ РК по подозрению в совершении коррупционного преступления. Он, являясь приравненным к лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, путем обмана и злоупотребления доверием завладел Т20 млн из ранее обговоренных $200 тыс., принадлежащих учредителю и руководителю ТОО «Интер-Агро» и ТОО «ИнтерАгроТрейд», за принятие решения, не входящего в его компетенцию, – в виде заключения договора купли-продажи залогового имущества – элеватора, расположенного в Актюбинской области», — говорится в сообщении в среду.

Подозреваемый задержан и водворен в ИВС ДП Нур-Султана.

«Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», — сказано в сообщении.

Отметим, что на сайте в качестве управляющего директора – члена правления «Аграрной кредитной корпорации» указан Данияр Жумашов.