100 лицензий на Олимпиаду в Токио намерен завоевать Казахстан

Нур-Султан. 14 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. 100 лицензий на Олимпийские игры в Токио намерен завоевать Казахстан, сообщил председатель комитета по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта Серик Сапиев.

«Мы планируем взять количество лицензий на уровне прошлой Олимпиады в Рио. В Рио было 104, по-моему, лицензий. Ну, 100 лицензий, можно так сказать, должны взять», — сказал Сапиев в четверг на пресс-конференции в СЦК.

Он уточнил, что часть лицензионных соревнований запланирована на 2020 год.

«В каких-то либо видах спорта будут набираться лицензионные очки на нескольких стартах, в каких-то видах спорта будут конкретно соревнования, где (лицензии – КазТАГ) будут даваться за конкретные места. Будем ставку делать на медалистов прошлых олимпийских игр. В данный момент, например, у нас лицензию уже имеют Ольга Рыпакова, Дмитрий Баландин. Мы понимаем, что у них сейчас результаты высокие, но претендовать на медали мы хотели бы в этих видах спорта», — отметил глава спорткомитета МКС.

Большое количество медалей Казахстан ожидает в единоборствах.

«Например, итоги Чемпионата мира по борьбе мы подвели и примерно определили, что те, кто взял медали на чемпионате мира по видам борьбы здесь в Нур-Султане, те тоже будут претендовать на медали. В боксе также прошел чемпионат мира, он был не лицензионный. Лицензионный турнир пройдет в следующем году в феврале. Если говорить по именам, я могу сказать, например, Санаев Нурислам, Мейрамбек Айнагулов, те, кто уже взяли лицензии по видам борьбы. Результат у нас – на Чемпионате мира вновь включен вид спорта – это спортивное скалолазание. Хайгулин Ришат тоже показал хороший результат. Ждем от него роста к Олимпийским играм, конечно, все будут готовиться», — рассказал Сапиев.

Также он назвал лидеров сборной Казахстана по боксу.

«(В весовой категории – КазТАГ) 69 кг – Аблайхан Жусупов, например. В весовой категории 91 кг – Василий Левит, свыше 91 кг – Камшыбек Конкабай, 81 кг – новоявленный чемпион мира у нас Бизат Нурдаулетов есть. Также мы не сбрасываем со счетов Кайрата Ералиева (в весовой категории – КазТАГ) 56 кг», — сказал он.

Сапиев уточнил, что состав участников на участие в лицензионных турнирах еще не определен, но считает, что названные им спортсмены «должны поехать на лицензионный турнир».